Marcha en defensa de INE y democracia

Más de 50 organizaciones de la sociedad civil, académicos, partidos políticos de oposición y grupos empresariales que convocan a la marcha del domingo con la proclama “el INE no se toca” y en defensa de la democracia, rechazaron el “ofrecimiento” presidencial de dejar limpio el Zócalo para que lleguen a ese histórico sitio, tras considerar que es una treta para que en su mañanera del lunes se ufane de que sus opositores no fueron capaces de llenarlo, por lo que acordaron partir de la columna a la Independencia al Monumento a la Revolución, y no al Hemiciclo a Juárez, como inicialmente lo anunciaron.

El único orador en ese acto será José Woldenberg, el primer presidente de ese organismo electoral, al que con una polémica y rechazada iniciativa del Ejecutivo federal, intenta controlar a partir de la elección presidencial de 2024 con la imposición de consejeros y, como en aquella concurrida marcha del domingo 27 de junio de 2004, cuando López Obrador era Jefe de Gobierno y llamó “pirrurris” a los asistentes, los organizadores recomiendan a quienes acudan lo hagan, vestidos de blanco.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Enésima masacre, anteanoche, en un bar del municipio guanajuatense Apaseo el Alto, en el que irrumpió un grupo armado que disparó contra los asistentes, ocho de los cuales murieron y otros más resultaron gravemente heridos, con todo y presencia en ese estado de elementos de la Guardia Nacional, efectivos del Ejército y policías federales y estatales.

Ese hecho coincidió con la visita que hizo a Zacatecas el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para promover apoyo a que el Ejército permanezca en las calles hasta 2028, a quien diputados locales de oposición y aun de Morena, le dijeron que de nada sirve el despliegue de militares y Guardia Nacional en ese estado, si no llegan con la instrucción de enfrentar a los grupos criminales.

Más de 80 senadores de Morena, respaldaron al líder de su bancada, Ricardo Monreal, por las falsas acusaciones y ataques que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, le ha hecho, y advirtieron que no aceptarán agresiones contra ninguno de los 127 integrantes de la Cámara alta con el uso de recursos públicos e ilegales intervenciones telefónicas, para perseguir y acosar al legislador, como lo ha hecho ilegal e impunemente.

Mencionada por el líder del Senado como quien promueve ataques en su contra, la Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, respondió que cada quien es responsable de sus dichos y sus actos y que va a esperar diciembre y sus posadas, cuando Ricardo Monreal dijo que decidirá si permanece en Morena.

Al mismo tiempo se congratuló de que el dirigente morenista, Mario Delgado, llamara a una “unidad” extemporánea.