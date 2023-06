Meten ruido al proceso interno de Morena

Contra lo que parecía un tranquilo y aceptado proceso interno de Morena para elegir a su candidato presidencial —aunque con otro nombre—, no sólo Ricardo Monreal, que propuso un adendum al acuerdo aprobado en el Consejo Nacional, sino también Gerardo Fernández Noroña y Yeidckol Polevnsky, la exdirigente nacional de ese partido, empiezan a meterle ruido.

El diputado del PT con licencia insiste en lamentar que no haya debates entre las corcholatas, y la exdirigente nacional quien, tras solicitar licencia como diputada federal, anunció que buscará registrarse para contender junto a ellas, a lo que se opone el actual líder, Mario Delgado, al señalar que se aprobó que solamente fueran seis nombres y, como si no la conociera, dijo confiar en que no impugne esa decisión porque todos deben ser corresponsables de la “unidad”.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

En plena ofensiva mañanera de ataques, acusaciones y descalificativos contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia y en particular su titular, Norma Lucía Piña Hernández, el Presidente López Obrador reconoció que en abril pasado habló con cinco de ellos para que votaran a favor de declarar constitucional que la Guardia Nacional se mantuviera en la Secretaría de la Defensa Nacional, sin lograrlo.

Sin mencionar sus nombres, se refirió a Juan Luis González Alcántara y a Margarita Ríos Farjat —a quienes propuso para formar parte del supremo tribunal—, al revelar: “No me dijeron que no ahí, de manera muy hipócrita”, pero después votaron en contra, en tanto que otros dos, a los que también impulsara, Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel, lo hicieron a favor, lo que, sin embargo, de nada valió porque la propuesta fue rechazada.

Por coincidencia, integrantes de la Segunda Sala de la Corte rechazaron el proyecto del ministro Luis María Aguilar —criticado por el Ejecutivo federal—, que propuso “una interpretación más favorable a los contribuyentes” de un artículo del Código Fiscal de la Federación sobre el plazo del SAT para concluir visitas domiciliarias, al poner en riesgo verificaciones que permitirían recaudar 10 mil millones de pesos.

Vaya propuesta del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a los agricultores de ese estado, de que en vez de bloquear el aeropuerto de Culiacán y otras vialidades para exigir una mejoría en el precio de la tonelada de maíz o buscar una cita con el Presidente, “fueran a tomar las instalaciones de Minsa, Gruma y Cargill”, empresas a las que culpó de ese conflicto.

Marcelo Ebrard fue el primero en renunciar a su cargo en el gabinete y primero en registrarse, ayer, como precandidato presidencial de Morena, rebautizado con el faramallesco nombre de “Coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación”.