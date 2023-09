Nueve meses más de campañas

El arranque oficial del proceso electoral del año próximo en el que se renovarán la Presidencia de la República, el Congreso Federal, la Jefatura de Gobierno de la CDMX, ocho gubernaturas, mil 98 diputaciones locales, mil 803 presidencias municipales y 431 cargos por usos y costumbres, volverá a envolver al país en oootra larga jornada de nueve meses, por la disputa de esos cargos.

Luego de los recientes procesos internos de Morena y el Frente Amplio que eligieron a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, quienes serán sus candidatas presidenciales, Movimiento Ciudadano definirá al que será su abanderado, no Marcelo Ebrard, quien anunció ayer que se dedicará a crear ya no un partido porque se le fue el tiempo, ni un “movimiento democrático”, sino su asociación civil El camino de México... pero dentro de Morena, en donde seguirá a pesar de que fintara que renunciaría, lo que quienes no lo conocen, le creyeron.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

Simulacro nacional, hoy, por los sismos que sacudieron la capital de la República y otras de varios estados en este mismo mes, en los años 1985 y 2017, que causaran destrucción y decenas de muertes. Se espera que esta vez suenen todas las alarmas, ya que en anteriores actos similares hubo gente que se quedó esperando escucharlas y entre reclamos y malestar, no participó en ellos.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, rechazó que militantes del mismo vayan a abandonar ese movimiento para seguir a Marcelo Ebrard por el evento que encabezó ayer en Xochimilco, ya que el excanciller se mantendrá en sus filas.

Lo que el colimense sigue sin decidir es si aspira o no a la jefatura del gobierno capitalino y se suma a quienes ya están en la fila, en la que, según versiones difundidas, algunos en el PVEM le han hecho una significativa “sugerencia” a Cuauhtémoc Blanco: que no pida licencia al cargo de gobernador de Morelos.

La renuncia de Olivia Salomón como secretaria de Desarrollo Económico de Puebla, la semana pasada, y la insistente versión de que, por razón de género, será una mujer la candidata de Morena a gobernar ese estado, puso nerviosos a los primos que aspiran a la postulación: el diputado Ignacio Mier Velazco, líder de la bancada, y el senador Alejandro Armenta Mier.

Casi desapercibido, empresarial y, por supuesto, oficialmente, el quincuagésimo aniversario, este domingo, del asesinato de don Eugenio Garza Sada, por militantes de la desaparecida Liga 23 de Septiembre, cuyo verdadero móvil, algunos funcionarios del actual gobierno han intentado desvirtuar, aun en los libros de texto gratuitos.

¿Qué más podía responder Ovidio Guzmán, que declararse “no culpable”, lo que aquí le creyeron?