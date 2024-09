Oposición denuncia amenazas y “sobornos”

En medio de denuncias de senadores de oposición por presiones, amenazas y sobornos millonarios para que voten a favor de la reforma judicial o no asistan a la sesión en que se prevé aprobarla, los integrantes de la Cámara alta tuvieron que sesionar en la remozada casona de Xicoténcatl del Centro Histórico, porque personal de ese Poder y grupos de estudiantes de varias universidades bloquearon la sede del Paseo de la Reforma.

Al mismo tiempo, mientras la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, declaraba que no hay posibilidad de echar atrás esa reforma, y la ministra titular de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, inició consultas entre sus colegas para determinar si se decreta como medida cautelar la suspensión del proceso de aprobación, congresistas de Estados Unidos le pidieron a la Representante Comercial, Katherine Tai, que se involucre en el tema para evitar que las enmiendas constitucionales afecten obligaciones y compromisos establecidos en el T-MEC.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, los miembros del gabinete de la Presidenta Sheinbaum, que más trato tendrán con el gobierno de Estados Unidos, se sumaron a las críticas a funcionarios y medios de ese país, al igual que a las expresadas por el embajador Ken Salazar, al señalar que “no tienen autoridad” para criticar la reforma judicial del Presidente López Obrador.

Tanto el próximo secretario de Relaciones Exteriores como el de Economía coincidieron en defender la propuesta del Ejecutivo para elegir a los miembros del Poder Judicial, al señalar que “en muchos estados”, los norteamericanos eligen a los miembros del Poder Judicial y “parecen considerar que esta práctica es confiable y México nunca ha insinuado que la democracia estadounidense esté en peligro por ello”.

Muy mal cayó entre algunos diputados morenistas, el despectivo comentario que el líder de su bancada, Ricardo Monreal, hizo de su colega Olga Sánchez Cordero por no haber asistido a la sesión en la que aprobaron la reforma judicial, por pretextar su hospitalización para no votar a favor de la iniciativa y supuestamente no afectar a su hija, Magistrada de Circuito.

Sobre todo porque el zacatecano sigue empeñado en que el Tribunal Electoral de CDMX, que preside un paisano y compadre, deje a su hija Catalina como alcaldesa de Cuauhtémoc y despoje a Alessandra Rojo de la Vega, que contendió por la coalición PAN, PRI, PRD, y ganó limpiamente por más de 11 mil votos.

La Magistrada del Tribunal de Justicia de la capital, Olga Lidia Treviño Berrones, declaró en el programa de Joaquín López-Dóriga que, con la reforma al artículo tercero de la Constitución de CDMX, está en riesgo la propiedad privada, según la interprete la autoridad capitalina.