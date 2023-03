“Percepción de inseguridad”, por medios: AMLO

E nfrentado como está por presiones y ofensiva verbal de congresistas desde Washington, que reclaman su tolerancia a grupos criminales que controlan gran parte de comunidades y municipios, fronterizos o no, por los que es imposible transitar de noche o de día, el Presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilizó a los medios de comunicación de “manipular y crear una percepción de inseguridad” y sostuvo que “México es mucho más seguro que Estados Unidos”.

EN su mañanera de inicio de semana, acusó a los representantes de medios de México que “lo que quieren es que se diga que no funciona el gobierno populista, comunista, caudillista, mesiánico, de López Obrador; no, no es así” y sus señalamientos alcanzaron a “la mayoría de los de EU que están bajo el dominio de bloques económicos y políticos, al servicio de conservadores, élites y grupos de interés”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El expresidente Felipe Calderón denunció desde Madrid que “es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político-mediático en contra mía” y sostuvo tener dudas del fallo del jurado de Nueva York contra el que fuera su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, porque todo fue con base en testimonios de criminales confesos, durante una entrevista televisiva.

Recordó que durante el juicio, la fiscalía neoyorquina en Brooklin no presentó ninguna de las pruebas que aseguró tener contra su excolaborador, como videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos o transferencias bancarias, sino sólo declaraciones de quienes durante su gobierno fueron extraditados a EU por narcotraficantes.

Si como lo ofreció ayer el Presidente López Obrador, en el escandaloso caso de corrupción en Segalmex, se irá a fondo y “no habrá impunidad”, se espera que no sólo se castigue a funcionarios de segundo o tercer nivel, sino a quienes estuvieron en cargos de mando, algunos de los cuales aún están en el gobierno.

Preocupante, esa concurrida marcha dominical de militares en activo o retirados en la CDMX y en otras del interior de la República que, acompañados de sus familias, exigieron defender a sus compañeros que, en cumplimiento de sus tareas y defensa de sus vidas, son acusados y encarcelados.

Ante las acusaciones de que el Ejército espía a activistas, empresarios y periodistas, el Senado exigirá al Presidente que entregue un reporte relacionado con el que llevó a cabo en el caso de Raymundo Ramos, anunció el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

Con aplausos fue recibido Edmundo Jacobo Molina, en su regreso al INE.