En plena violencia, ”corcholatas” activan campañas

En pleno recrudecimiento de hechos de violencia que se registran en todo el país —no obstante, cosméticos reportes con los que algunos se presentan “a la baja”—, y sin que parezca preocupar que esos índices delictivos sean seguidos puntualmente por agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos que no cesan en recomendar no viajar a México, porque varias regiones están bajo control del crimen organizado, las “corcholatas” activan sus anticipadas campañas.

Como si no hubiera marchas de migrantes rumbo a Estados Unidos con riesgos de enfrentamientos con policías y militares; o si no aparecieran, cada vez con más frecuencia, grupos armados que irrumpen en sitios públicos, calles y avenidas en que disparan ráfagas que aterran a sus habitantes o los asesinan; o que cárteles de la droga amplíen su dominio, bloqueen carreteras o haya masacres por doquier. Así van las cosas, no obstante, que faltan muchos meses para que una de aquéllas sea verdaderamente “destapada” y otras se queden en el camino.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En la cálida bienvenida, con abrazos y aplausos, a José Manuel del Río Virgen al reintegrarse como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, quien la preside, declaró que “ninguna nación es viable sin Estado de derecho y este México no es el que queremos”, al condenar el injusto encarcelamiento de seis meses que su colaborador padeció en Veracruz.

El legislador zacatecano, quien con un grupo de abogados participó en la defensa legal de Del Río Virgen, detenido el 22 de diciembre del año pasado, sostuvo previamente que éste “fue detenido sin más motivo que el uso faccioso de quienes se empeñaron en utilizar y pervertir las instituciones del estado de Veracruz para llevar a cabo lo que hoy con certeza podemos decir que fue una persecución política”.

Para la elección del 2024, la bandera y “motor” de Morena será Andrés Manuel López Obrador, anunció el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, al reconocer que “tendrían que estar locos para independizar a nuestro partido del Presidente, que es nuestra gran inspiración y motivación, es nuestro líder”, lo que es de sobra sabido.

Sin AMLO, aunque su nombre no aparezca en la boleta, el Movimiento que fundó y que sigue sin ser un partido político, difícilmente ganaría y menos si en la coalición Va por México logran sumar a Movimiento Ciudadano y a otras fuerzas y corrientes políticas del país, que es en lo que están empeñados los dirigentes del PAN, PRI y PRD, a los que por eso, a toda costa desde la 4T intentarán dividir, con ofrecimientos y promesas o con la amenaza de abrirles expedientes judiciales.