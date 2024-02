Proponen defensa y reformas a la Constitución

Unas horas después de que el acosado y amenazado ministro Alberto Pérez Dayán recordara que ningún Poder, ni nada ni nadie puede estar por encima de la Constitución, e instó a no permitir que esto se olvide o confunda, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de reformas a la Carta Magna y propuso que es justo y necesario que su generación honre el legado de los constituyentes de 1917, “modificada en el periodo neoliberal”.

Pérez Dayán, a quien por haber emitido el voto definitivo que sepultó la Reforma Eléctrica de 2021, legisladores de Morena pretenden llevarlo a “juicio y destitución”, sostuvo en la ceremonia en el Teatro de la República en Querétaro que el Poder Judicial debe estar alejado de la política y no arrojarla al fondo de ella “para que no resulte un juego de las pasiones”, en tanto el Ejecutivo federal sostuvo que México no depende de las reformas que propuso, sino que hay otras cosas fundamentales, “como el cambio de mentalidad de los y las mexicanas”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial del partido que gobierna, apoyó el paquete de iniciativas de reforma constitucional presentada por el Presidente en el Recinto a Juárez de Palacio Nacional porque dijo que eso va a fortalecer la democracia en el país.

Se frustró el anuncio de que no habría paro nacional de transporte para exigir que cese la ola de asesinatos de conductores de camiones de carga, que se ha agravado en las últimas semanas, pero lo hubo en carreteras de diversas entidades del norte, centro y sur de la República, por lo menos durante cuatro y seis horas, sin afectar la circulación.

Inmediato y rotundo rechazo a la iniciativa del presidente Joe Biden de cerrar la frontera, por parte de legisladores y líderes republicanos y, desde luego, Donald Trump, a pesar de que éste hizo una propuesta similar en caso de que regrese a la Casa Blanca, por lo que el conflicto migratorio va para largo.

Por cierto que, en su gira por Estados Unidos, Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial de oposición, advirtió que la intromisión del crimen organizado en el próximo proceso electoral en México no sólo es una grave amenaza para nuestro país, sino también para EU, porque eso erosiona la democracia al haber zonas en las que no se podrán instalar casillas.

Cesan las anticipadas proclamas triunfalistas de Morena en la CDMX, luego de que su candidata a Jefa de Gobierno, Clara Brugada, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de cadera lo que, mientras se recupera, dificultará realizar su campaña.