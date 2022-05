Protestan médicos frente a Palacio Nacional

De no cesar críticas y acusaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la UNAM —se ha “derechizado”, insistió ayer— y a doctoras y médicos para tratar de justificar la contratación de medio centenar de cubanos, cuya capacidad profesional está en duda porque no está certificada, egresados de la máxima casa de estudios y de otras instituciones, agrupados en federaciones y academias, no tardarán en provocar movilizaciones de protesta.

Por lo pronto, ayer, un numeroso grupo de profesionales de la medicina, con mantas y pancartas de reclamos, demandas y exigencias, realizaron una protesta pacífica frente a Palacio Nacional, por considerar injustas las acusaciones que les ha hecho el Presidente de no haber colaborado con las autoridades de salud durante la pandemia, cuando muchos de ellos pasaron días, noches y madrugadas, en la atención de enfermos por coronavirus, cuya labor les fue reconocida entonces –lo será siempre– y hoy son descalificaciones.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La doctora Ana Cecilia Jara Ettinger, cuyo reclamo a las autoridades federales y capitalinas, en un video que se hizo viral, declaró que el problema que enfrentan no es solamente abrir nuevas plazas, como la convocatoria que el Presidente López Obrador anunció que se dará a conocer el próximo martes, sino analizar las condiciones en que se hallan hospitales y clínicas en el país, y que sean lugares de trabajo dignos y con insumos suficientes.

O el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno federal, Ricardo Mejía, contó mal el número de asesinatos de periodistas en lo que va de este año, o le reportaron incompleta la lista o, de plano, su mente está en ser candidato de Morena a gobernador de Coahuila el año próximo, porque en la mañanera de ayer sostuvo que son nueve y no once los colegas ejecutados en varias entidades del país.

El martes 10 de este mes, La Razón publicó la lista de los nueve —¡nueve!— restantes: José Luis Gamboa Álvarez, en Veracruz; Margarito Esquivel Martínez y Lourdes Maldonado, en Baja California; Roberto Toledo y Armando Linares, en Michoacán; Heber López, en Oaxaca; Jorge Camero Zazueta, en Sonora; Juan Carlos Muñiz, en Zacatecas; Luis Enrique Ramírez Ramos, en Sinaloa; Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olvera, también en Veracruz.

Mientras la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, difunde un video en el que supuestamente Alejandro Moreno, hoy presidente del PRI y exmandatario de esa entidad, recibió 25 millones de pesos de Cinépolis, lo que esta empresa negó enfáticamente, su sucesora en la alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón, la acusó en su comparecencia en la Cámara local de tener una larga lista de “aviadores” y de otras irregularidades.

Elena Poniatowska llegó a 90 años con lucidez sorprendente.