Reaparece AMLO y arremete contra medios

Sin cubrebocas, que dijo que no usará, y con la espada desenvainada al arremeter como siempre contra sus críticos, neoliberales que se oponen a la “transformación del país” y la “prensa conservadora y fifí”, reapareció en su mañanera el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la que aseguró que se contagió porque tuvo que trabajar porque —contra el reiterado exhorto que hace a los mexicanos a quedarse en casa— “ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado”, que se cuidó y pudo salir adelante.

Sobre las vacunas que se anuncia que el Gobierno ha comprado pero que siguen sin aparecer, luego de iniciada la campaña nacional de vacunación, dijo que “es muy probable que antes de que termine la semana lleguen como un millón de dosis de Covid-19 de AstraZeneca de la India”, cuya efectividad, como la rusa Sputnik V y la china CanSino, siguen en entredicho.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En una carta suscrita por integrantes de las comunidades cultural y científica y de organizaciones de la sociedad civil, profesionales, académicos y legisladores de distintos partidos políticos, Morena incluido, dirigida al Presidente López Obrador, le piden cancelar temporalmente sus proyectos prioritarios y esos recursos se destinen a adquirir vacunas que permitan salvar miles de vidas.

En esa carta, que seguramente no tendrá respuesta o si llega a haberla será seguramente desairada o negativa, como cada vez que le ha sido planteado al Ejecutivo federal, le piden cancelar temporalmente sus obras prioritarias como la refinería de Dos Bocas, Tren Maya, aeropuerto de Santa Lucía y Proyecto Chapultepec.

Además, plantean que se convoque al Consejo de Salubridad General para, con base en lo que acuerden los expertos, se garantice y supervise la aplicación rigurosa y transparente de prioridades por sector para ello, propuesta que bien podría ciertamente, evitar el desorden que ha imperado aún desde antes de que la campaña se pusiera en marcha sin contar con dosis suficientes.

Lo que cada vez queda más claro es la carencia de vacunas, debido a que, tardíamente, el Gobierno lopezobradorista hizo pedidos y contrataciones cuando otros países, con anticipación ante la magnitud de la pandemia, formularon sus contratos de compra a las farmacéuticas que se comprometieron a su fabricación y envío, lo que para México han sido demoras y pretextos por incumplimiento.

Si apresurada fue la reaparición mañanera del Presidente, ayer, peor será el reinicio de giras, como la que se prepara a Oaxaca a fin de semana, sin cubrebocas, aunque le aseguren que él no se volverá a contagiar ni contagiará a nadie.