Relevo en Morena; botellazos jarochos a AMLO

Casi al mismo tiempo en que el Congreso Nacional Extraordinario de Morena eligió por aclamación a Luisa María Alcalde como presidenta nacional de ese partido-movimiento, y a Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización; en Veracruz, trabajadores del Poder Judicial lanzaron botellas de agua al Presidente López Obrador, entre gritos de “¡dictador!, ¡dictador”, cuando ingresaba a la Casa Juárez del puerto, tras una gresca con militantes morenistas.

Al acto partidista en esta capital acudió la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien llamó a los tres mil asistentes a no abandonar sus principios y cuidar el legado del Ejecutivo federal, en un mensaje en el que enunció un decálogo sobre cómo deben comportarse los militantes de Morena y asegurar que ella no se arrodillará nunca frente al poder del dinero ni frente a ningún poder extranjero y que México será un país de libertades y justicia.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En el mensaje que el Presidente López Obrador envió a los militantes que asistieron al Congreso Nacional, les pidió fortalecer el movimiento que fundó y no permitir que lo invadan vicios y perversiones, así como “evitar corrupción, nepotismo y sectarismo, no robar, no mentir, no traicionar nunca al pueblo”, así como mantenerse firmes, unidos y respaldar a Claudia Sheinbaum, acompañándola a gobernar.

Magna movilización, ayer, en Guadalajara, de diversas organizaciones civiles para defender la legalidad de la elección de gobernador de Jalisco, ganada por el emecista Pablo Lemus, que le pretende ser arrebatada por Morena con presiones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, igual que se intentó en el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, de CDMX, para despojar a Alessandra Rojo de la Vega, postulada por la coalición PAN, PRI, PRD, que ganó legítimamente, como lo confirmó ese organismo.

Con nuevo llamado de la Arquidiócesis de México, la Iglesia católica le recordó al Presidente López Obrador que “el mandato popular no es una carta abierta para que la fuerza política que concentró el apoyo mayoritario en las elecciones del 2 de junio, imponga decisiones sin diálogo”, porque eso debilita la calidad de la democracia.

Hasta el 2 de octubre se prolongará el paro de labores en el Consejo de la Judicatura Federal, tras una votación en la que algunos de sus integrantes que habían votado por la reanudación de labores hoy, cambiaron de opinión.

Mientras Sinaloa vive la peor violencia con 13 personas más asesinadas el sábado, y sus habitantes siguen aterrados e indefensos, el gobernador morenista de ese estado, Rubén Rocha, asistía ayer al Congreso de su partido en esta capital.

Además de Chihuahua y Baja California, hasta Sonora, se prolongó la violencia de Sinaloa.