Reprobación general a la amenaza a Xóchitl

Más pronto que tarde, la demanda para demoler la casa de Xóchitl Gálvez y con ello, ilusamente, frenar su candidatura presidencial opositora y exhibirla como “corrupta”, propuesta por Víctor Hugo Romo, el morenista que la sucedió como delegada de Miguel Hidalgo, se vino abajo ante la generalizada reprobación de dirigentes y militantes de partidos, organizaciones civiles, incluida la del propio Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A quienes se les haya ocurrido esa reprobable idea, así como la de colmar con diarios ataques de toda índole a la senadora del PAN para tratar de dañarla, tendrán que buscar otras formas, en vez de inventar acusaciones con las que intentan detener el avance que emprendió desde el momento mismo en que le cerraron las puertas de Palacio Nacional y la proyectaron e impulsaron como la candidata presidencial de la que carecía la oposición.

DE ESTO Y DE AQUELLO...

Con la significativa presencia del presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum, la profesora Delfina Gómez rindió protesta y tomó posesión como nueva gobernadora del estado de México en una sesión solemne del congreso local, presente el mandatario priista saliente, Alfredo del Mazo, en la que reiteró que el actual “es tiempo de las mujeres”.

En ese acto, en que no estaba prevista su intervención y al que asistieron varios ex mandatarios estatales priistas, el Ejecutivo Federal reconoció a Del Mazo como “demócrata” por no haber intervenido en el proceso electoral, al recordar, y destacar, que de la misma forma actuó Enrique Peña Nieto, lo que le reconoció a éste.

Vaya zarandeada que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, le dio a los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Gabriel Boric, de Chile, anfitriones del presidente López Obrador en su reciente visita a ambos países, por condenar la ola de represión en aquel país y solidarizarse con la poetisa nicaragüense, Gioconda Belli, a la que le expropió su casa, paro no “demolerla”.

Al colombiano lo acusó de traicionar a los guerrilleros y estar al servicio de “los yanquis” y al chileno de “pinochetista” por llegar al cargo con apoyo de la izquierda y abandonar el enjuiciamiento a responsables de la represión hace 50 años.

Dos años después de perder la Categoría 1 en seguridad aérea, México logró recuperarla y podrá agregar nuevos servicios y rutas a Estados Unidos y reanudar la comercialización con aerolíneas extranjeras.

Mientras Claudia Sheinbaum se alista a iniciar su gira de agradecimiento por el país, Marcelo Ebrard anunciará un recorrido similar, con miras a crear su “movimiento democrático” y tratar de “hacerle sombra”.

Mal augurio, ignorar a titulares de los Poderes Judicial y Legislativo en los festejos patrios.