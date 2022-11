Revivió marcha del INE la alianza opositora

El despertar ciudadano que por fin hubo el domingo 13 de este mes en la marcha en defensa del INE y de la democracia, que congregó a cientos de miles de personas, no sólo motivó más enojo del Presidente Andrés Manuel López Obrador que intentó desalentarla con insultos durante una semana a convocantes y participantes, y que reaccionó con el anuncio de que encabezará una contra-marcha el domingo 27, sino logró el inesperado restablecimiento de la alianza Va por México tanto en el Congreso, como en elecciones estatales del próximo año, lo que parecía ya imposible.

En la Cámara de Diputados, los dirigentes coordinadores del PAN, Jorge Romero; del PRI, Rubén Moreira, y del PRD, Luis Espinosa, acordaron unirse de nuevo para votar en contra de la Reforma Electoral del Ejecutivo Federal, que la próxima semana se subirá al pleno, lo que también harán en los estados de México y Coahuila en que se elegirá a los gobernadores que relevarán a Alfredo Del Mazo y Miguel Ángel Riquelme, lo que hasta antes de la marcha del domingo pasado, en ninguno de esos casos, esperaban en Palacio Nacional y Morena que pudiera ocurrir.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Mientras se presenta el dictamen de Reforma Electoral del Presidente, que será votada en contra por la oposición, la bancada de Morena propondrá asestarle otro recorte presupuestal al INE por tres mil millones de pesos, que se sumará a los otros cuatro mil que aprobaron, con lo que se confirma el desmantelamiento de ese organismo, a pesar de que lo niegan.

Se cruzan apuestas de cuántos de los miembros del gabinete, legisladores federales y estatales y gobernadores de Morena podrán llegar de la columna a la Independencia al Zócalo capitalino en la contra-marcha que encabezará el Presidente López Obrador, dada la edad de muchos de ellos.

Al ingeniero Carlos Slim, quien estuvo en Palacio Nacional el miércoles en la comida que el Presidente le ofreció a varios exmandatarios extranjeros, entre ellos Felipe González, de España, le preguntaron si participaría en la marcha del domingo 27 y respondió que no, porque a sus 82 años, no aguantaría, respuesta que otros podrían dar aunque tal vez no se atreverían para evitarse una crítica mañanera.

Y es que no es lo mismo, aun con muchos años encima, acudir voluntariamente a una marcha como la del domingo anterior, que hacerlo bajo alguna advertencia de sanción, como se ha señalado que ocurre con la que se convoca para el próximo 27 de noviembre.

Un “helicopterazo” en Aguascalientes deja cinco muertos, entre ellos el secretario de Seguridad Pública del estado, Porfirio Sánchez Mendoza.