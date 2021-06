Tardará un año para que la L-12 funcione

El lunes de esta semana apuntamos en este espacio que sería difícil que la Línea 12 del Metro pudiera volver a funcionar, no solamente en algunos tramos, sino en su totalidad durante un largo tiempo, lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer que tardará un año porque se le hará una revisión completa de la seguridad, y en ello empeñó su palabra de que así será.

Se lo ofreció a “la gente de Tláhuac, de Iztapalapa y de Chalco, los que utilizan ese sistema de transporte”, la misma que el domingo 6 de este mes, votó a favor de Morena, un mes y tres días después del desplome de trabe y vagones en la tragedia en la Estación Olivos, en la primera de esas alcaldías, la que durante todo ese tiempo enfrentará problemas para dirigirse a sus centros de trabajo, por más que dispondrá de unidades vehiculares para hacerlo.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Los aumentos de contagios por variante Delta del Covid-19, que en algunos países de Europa ha obligado a cerrar sus fronteras por ser considerada más letal que éste, preocupan y alarman a autoridades sanitarias de México en distintas entidades federativas, a las que por vacaciones de verano empezaron a llegar visitantes procedentes de aquellos.

Arrecian las acusaciones entre el gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, Morena, su dirigente Mario Delgado y hasta con el propio Presidente López Obrador, que en su mañanera le respondió que si tiene pruebas de que el crimen organizado intervino en el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de ese “narcopartido” —como lo calificó el mandatario— que presente pruebas.

La respuesta del mandatario estatal fue inmediata: “todas las que se pudieron recabar ya están presentadas, pero con muchas dificultades; hay casi 90 pruebas ante la Fiscalía —la de Delitos Electorales— y lo tendrá que hacer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” y no él porque no le corresponde, y agregó que “los estoy acusando de delincuentes, no de tarugos”.

Por considerar necesario “reforzar la postura monetaria, a fin de evitar afectaciones en las expectativas de inflación”, la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México decidieron aumentar su tasa de interés bancario en 25 puntos, que ahora será de 4.25. Sólo dos de los subgobernadores votaron a favor de que se mantuviera en 4.

Por el incremento de la violencia en Benito Juárez-Cancún y otros municipios turísticos de Quintana Roo, el gobernador panista, Carlos Joaquín González, acompañado de los responsables de seguridad civiles y militares, puso en servicio ayer el C5, considerado el más avanzado en cuanto a tecnología en América Latina.