Tragedia en acto de Máynez

Conmoción por la tragedia de anoche en el acto de campaña de Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial emecista, en el municipio regio de San Pedro Garza García, al derrumbarse el templete en donde se encontraba junto con candidatos a otros cargos de elección e integrantes de su equipo. Él resultó ileso, pero hasta anoche se reportaban seis personas muertas y más de una docena de lesionados hospitalizados.

Un fuerte ventarrón arrasó las lonas que cubrían el escenario y provocó la estampida de quienes estaban en éste, mientras otras personas quedaron atrapadas entre los escombros, de donde empezaron a ser rescatados por ambulancias, efectivos de la Guardia Nacional y asistentes al acto.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Con todo y ese optimismo que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se empeña en mostrar de cara a las elecciones de que se llevarán a cabo con “tranquilidad” y de que ese organismo no está en crisis, a menos de dos semanas de la jornada electoral ese organismo busca apresuradamente cubrir 800 vacantes de supervisores y capacitadores, por renuncias, falta de recursos y temor a la inseguridad en regiones de distritos electorales.

Si a eso se agrega que el número de magistrados del Tribunal Electoral, que será el que califique y valide el proceso, sigue incompleto, y la amenazadora presencia del crimen organizado y sus cárteles en importantes zonas de entidades federativas que están bajo su control, más allá del supuesto optimismo de algunos de los responsables del proceso del primer domingo de junio, existe una justificada preocupación de que las cosas se compliquen a última hora.

Al responder a la advertencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de que si su gobierno insiste en la expropiación de la empresa Vulcan Materials en Quintana Roo, no sería buen mensaje para la inversión extranjera, el Presidente López Obrador dijo que se requiere inversión, pero no a cualquier precio y si no, “mejor que no vengan o se vayan a otra parte”.

Y en lo que pareció réplica del segundo hombre más importante de la Casa Blanca, Blinken dijo en su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores que el nearshoring es una tremenda oportunidad para México, pero para que haya inversiones, la seguridad aquí, “es crítica”.

Que la encuestas que ubicó a Xóchitl Gálvez con mínima ventaja sobre Claudia Sheinbaum, que ella difundió en redes sociales es de Massive Caller, no de Citibanamex, al señalar que fue una “presentación privada a clientes”.

Eso coincidió con la renuncia de la candidata de Morena a alcaldesa del municipio de Santo Tomás de los Plátanos, Teresa Reyes Loza, por las amenazas de grupos armados a sus familiares, uno de ellos fue secuestrado.