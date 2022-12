Voto particular de Monreal contra Plan B

C on el voto particular que presentó anoche ante el pleno del Senado de la República, durante la discusión del dictamen del Plan B de reformas a leyes secundarias electorales del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que sostuvo que “no puede compartir que la Constitución se ignore o sea burlada”, fijó su decisión personal que dijo no involucra al grupo parlamentario de Morena que lidera; Ricardo Monreal dejó clara su posición al señalar que como legislador, político, académico y servidor público sabe que corre riesgos por esa decisión y asume sus compromisos con la sociedad.

Su sorpresiva y valerosa intervención ocurrió en pleno debate, cuando senadores de su bancada y de la oposición desfilaban por la tribuna senatorial para defender y cuestionar un dictamen en el que a pesar de algunas modificaciones a los párrafos inconstitucionales con los que fue aprobada en San Lázaro, en ausencia de la oposición y sin que los diputados morenistas los leyeran siquiera, mantuvo partes que violan la Carta Magna, lo que motivó la intervención de Monreal para dejarlo claro.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En las intervenciones que tuvieron durante el debate del dictamen del Plan B presidencial, varios senadores de oposición solicitaron que fuera retirado o se dejara pendiente para su debida y total corrección en el próximo período de sesiones que habrá del 1º de febrero al 30 de abril del año próximo, ya que de ser aprobado como está, con párrafos violatorios de la Constitución, obligará a una controversia que acabará en la Suprema Corte de Justicia.

Todavía ayer, antes de que comenzara la sesión en el Senado, distintos representantes de diversos organismos de la sociedad civil, juristas, académicos y aun dirigentes de cámaras e industrias, insistieron en advertir los riesgos y consecuencias que tendrá el desmantelamiento del INE en próximos procesos electorales, no sólo para la democracia sino en el renglón de inversiones internas y externas por parte de sectores privados.

Por más que en Palacio Nacional le hicieron creer que sería el candidato de Morena a gobernador de Coahuila, el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja, se queja de que la encuesta definitiva estuvo amañada a favor del senador Armando Guadiana Tijerina, el Presidente ya lo convocó a respetar el resultado de ese método en el que figuró en lugar secundario.

El presidente de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, y el Senado, Alejandro Armenta Mier, son poblanos y aspiran a gobernar su estado, pero por seis años y no dos, que son los que le faltaban a Luis Miguel Barbosa, quien sostuvo público enfrentamiento con el líder de la bancada de Morena en San Lázaro.