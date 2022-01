Arranca Parlamento para polémica ley eléctrica

Con la participación de gobernadores de entidades federativas arrancó ayer en la Cámara de Diputados el Parlamento Abierto convocado para conocer sus opiniones y posteriormente las de representantes de otros sectores, acerca de la polémica Reforma Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual ha tenido apoyo gubernamental y legislativo de Morena, pero también serios cuestionamientos de parte de empresas y organizaciones sociales no solamente en México, sino sobre todo en Estados Unidos y países de Europa.

Por el lado oficial y de las bancadas del partido que gobierna, tiene el respaldo con argumentos como la recuperación nacional de la industria y presunto abaratamiento del suministro eléctrico, y por parte del sector privado, el rechazo rotundo a frenar y hasta cancelar, sin indemnización alguna, contratos a empresas que generan energías limpias, por lo que habrá que estar atento al desarrollo de las sesiones que durarán hasta la víspera del inicio del periodo ordinario de sesiones, el 1 de febrero.

DE ESO Y DE AQUELLO…



Tras seis días de aislamiento, el Presidente López Obrador reapareció ayer en su mañanera en Palacio Nacional, en la que si bien reconoció que la nueva variante de Covid-19 —Ómicron— es muy contagiosa y está creciendo mucho en el país, insistió en que no tiene la misma gravedad de la anterior, la Delta, porque no hay más hospitalizaciones ni fallecimientos, y que no hay que hacerse pruebas si no hay síntomas.

Por cierto, como si fuera la respuesta al mandatario de nuestro país, quien aseguró que “la pandemia ya va de salida”, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, declaró en Davos que “es demasiado pronto para determinar si la variante Ómicron marcará un cambio para que la pandemia pase a endemia”.

En su afán de negar nexos con el crimen organizado en Morelos, tras difundirse una fotografía en la que aparece junto con tres líderes de grupos criminales en ese estado, el gobernador pecista, Cuauhtémoc Blanco, acudió ayer a la FGR para pedir que se investiguen las acusaciones en su contra, y al salir aseguró que quienes sí negociaron con la delincuencia organizada fueron su antecesor, Graco Ramírez, y el que fuera secretario de Seguridad, Alberto Capella.

El expresidente Luis Echeverría cumplió ayer ¡100 años!, y tres de sus colaboradores durante su gestión estuvieron, o están hoy en el desempeño de cargos públicos o de elección: Ignacio Ovalle Fernández, Porfirio Muñoz Ledo y el priista Augusto Gómez Villanueva.

La propuesta presidencial de la cónsul en Barcelona, Claudia Pavlovich, exgobernadora priista de Sonora, y de Pedro Salmerón, como embajador en Panamá, vuelve a ser otro revés a los diplomáticos de carrera.