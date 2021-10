Defiende AMLO sólo al titular de SCT

En tanto los diputados de la bancada del PRI toman tiempo para “analizar” si rechazan la iniciativa de reforma eléctrica que antecesores partidistas aprobaron el sexenio anterior, en el caso de la investigación Pandora Papers de funcionarios de su Gobierno que sacaron parte de sus fortunas del país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sólo salió en defensa del secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis Díaz Leal.

Desde Puebla, en donde fue su mañanera, lamentó que sólo se haya exhibido a sus “cercanos”, como el titular de la SCT, que figuró entre sus cercanos colaboradores cuando gobernó la CDMX, y a manera de justificación dijo que Raúl Salinas de Gortari sacó 100 millones de dólares, aunque dijo que se debe investigar a todos los que aparecen en esa lista, entre ellos exlegisladores priistas, al senador morenista Armando Guadiana y a empresarios que llevaron sus fortunas a paraísos fiscales.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

POR titubeos, preocupaciones, debilidad y hasta temor, dirigentes y legisladores priistas no se han atrevido, como ya lo hicieron la oposición panista, perredista y emecista, en calificar de contrarreforma eléctrica la que el Ejecutivo federal envió a San Lázaro, para “darse tiempo” de realizar un “análisis cuidadoso” de la misma y “explicar” su alcance a los ciudadanos.

EN ese caso tendrán que advertirles que el suministro de energía eléctrica se encarecerá; que las empresas que hoy generan energía limpia no sólo dejarán de hacerlo, sino que se irán del país y presentarán demandas millonarias, y que los riesgos de apagones serán permanentes, con las graves consecuencias que eso tendrá.

SIN los votos del PRI, a Morena y sus aliados les será difícil alcanzar la mayoría calificada que requiere una reforma constitucional y, por lo pronto, desde Palacio Nacional ya les advirtió ayer el Presidente que “exhibirá” en sus mañaneras a diputados y senadores que voten en contra, lo que es una abierta y pública amenaza del titular del Poder Ejecutivo a integrantes del Poder Legislativo.

BASTÓ un llamado de la senadora sonorense panista Lilly Téllez, para “hacerle frente” al Presidente López Obrador si acude a la Cámara alta, para que decidiera no asistir a la sesión solemne, en la que se le impondrá la medalla Belisario Domínguez a doña Ifigenia Martínez, “para que no me falten al respeto”, como ocurre cada vez con mayor frecuencia en sus giras de fin de semana.

¿ES por eso, o porque no quiere encontrarse con el líder senatorial de Morena, Ricardo Monreal, que ya inició su campaña rumbo al 2024, tras advertir que habrá ruptura en ese partido si se impone un candidato presidencial?