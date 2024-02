En el cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez han decidido –me confirman- que su candidata arrancará, el próximo viernes, la campaña presidencial con una enérgica estrategia para contrarrestar la maquinaria que ha echado a andar el oficialismo en busca de consolidar el cambio de régimen que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La estrategia, me comentan, tiene tres pilares fundamentales: el valor de los mexicanos, su capacidad de resiliencia y su autenticidad para que una de ellos, que represente la cultura del esfuerzo y la lucha cotidiana, los represente en una campaña permanente de contraste que explotará los negativos que ha acumulado AMLO y la 4T en seis años.

A ver. De acuerdo con las fuentes consultadas, la campaña de la candidata presidencial de la oposición tendrá como misión central empoderar a los ciudadanos ante una clase política que pasó de los excesos del pasado PRI, PAN y PRD a peores excesos del presente en manos de Morena y sus aliados.

Mantendrán lo que mejor le sale a Gálvez: reírse de los ataques y convertir una crisis en algo positivo, como sucedió al quedar expuesto su número de teléfono celular, al igual que el de otros actores políticos del país, luego de que el presidente López Obrador cometiera la pifia de difundir el teléfono de la jefa de corresponsales de The New York Times en México.

Una muestra fue de esa estrategia fue el mensaje clave que lanzó Gálvez a través de sus redes sociales cuando se refirió el domingo a algunos de los más de 20 mil mensajes o llamadas que ha recibido en los últimos días:

“Entre los mensajes que he recibido critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos; no se preocupen eso se quita, lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado y esos ahí se quedan; así que preocúpense, porque esto ya nadie lo para”.

Así pues, la campaña será de contraste, normal de una candidata opositora, pero la innovación será el empoderamiento del ciudadano mexicano a partir de la idiosincrasia del propio mexicano que enfrenta con valentía temas como el totalitarismo, el abuso del poder, la corrupción, el respaldo tácito al crimen, el daño a la economía familiar, la inseguridad, la falta de servicios de salud. Habrán de contar historias.

Será la primera etapa de la campaña de Xóchitl en busca del voto de los ciudadanos desencantados por la 4T, de las clases medias, de los que si bien jamás votarían por Morena, tampoco lo harían por el PRI, el PAN o el PRD, pero que sí lo harían por un personaje que los represente ante las élites políticas, en este caso Gálvez.

Pero esto es sólo una pequeña muestra de la estrategia que echará a andar la oposición, habrá que ver si alcanzará el tiempo para que Xóchitl remonte su desventaja ante una candidata como Claudia Sheinbaum que tiene en el presidente Andrés Manuel López Obrador a su principal activo, además de una maquinaria de movilización social y de programas sociales que ya operan a su favor.

RADAR

CALIFICACIÓN. Nos comentan que Guerrero se ha convertido en el estado más lopezobradorista del país, pues en la entidad, azotada el año pasado por el huracán Otis, el presidente López Obrador tiene una aprobación de hasta 86%. La causa, nos hacen ver, la enérgica coordinación de la gobernadora Evelyn Salgado con el gobierno federal para que lleguen los apoyos a la población afectada a fin de atender la reconstrucción tras el paso del meteoro.

Además, de acuerdo con funcionarios federales, el presidente López Obrador ha visitado muchas ocasiones Guerrero, quizás como ningún otro mandatario lo había hecho antes, esto ha ayudado a que se mantenga en el ánimo de los guerrerenses que quienes valoran la lealtad de la gobernadora a las políticas públicas del Jefe del Ejecutivo federal.

CERTIDUMBRE. Con firmeza, ayer desde Monterrey la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, llamó a la ciudadanía a que salga a votar con tranquilidad el próximo 2 de junio. Destacó la contundencia en sus palabras dirigidas a los actores políticos para que se conduzcan con apego a la ley.

“El legado que podemos dejar todas y todos dependerá de nuestro comportamiento frente al marco jurídico y a los principios democráticos que rigen todo proceso electoral. Esa será verdaderamente nuestra cita con la historia”, sostuvo la magistrada, en lo que pareciera un mensaje claro a la 4T.

DEFENSA. Después de traer como su punching bag al INAI, López Obrador ha tenido que ver cómo el Instituto de la Transparencia ha tomado un papel activo y central en diversos episodios como el diferendo con el NYT y la filtración de teléfonos de varios importantes, entre ellos su hijo.

El INAI explica que las investigaciones de oficio se hacen cuando el transgresor está a la vista, como en el caso de la Mañanera y hace diligencias de investigación cuando la difusión viene desde los abismos de las redes, o sea sin identificar claramente al responsable. A todos se les atiende, pero hay diferencias de procedimiento.