¿Qué pretendió AMLO con su aparición en la ONU?

El discurso del Presidente López Obrador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas despertó el interés de la prensa nacional e internacional. El contraste entre los titulares en México y en el extranjero llama la atención.

En el Washington Post: “AMLO le pide a los más ricos del mundo financiar un fondo de pobreza de un trillón en discurso en Naciones Unidas”. APC: “Líder de México: los más ricos en el mundo deberían pagar para ayudar a los más pobres”. Al Jazeera: “AMLO propone plan global antipobreza en la ONU”. Mientras tanto, en la prensa nacional los medios comunicaron: “Señalan de simplista y mediática propuesta de AMLO en ONU”, Reforma. “Rusia desestima propuesta de AMLO ante Consejo de Seguridad en la ONU”, El Sol de México. “La propuesta de AMLO que le ‘aplauden’ en la ONU”, El Financiero (las comillas del original).

Esta disonancia indica, en parte, lo que buscó y consiguió con éxito AMLO en las Naciones Unidas. AMLO, en conflicto con la prensa nacional, que raramente le otorga titulares positivos, quiso aprovechar la plataforma mediática de la ONU para reforzar el mensaje que lo llevó a la Presidencia: por el bien de todos, primero los pobres. AMLO, a diferencia de otros presidentes, raramente ha usado el palco internacional para reforzar su imagen. De hecho, Marcelo Ebrard se ha convertido en la cara de México ante los líderes extranjeros. Sin embargo, la toma de la presidencia del Consejo de Seguridad en la ciudad de Nueva York, donde Morena tiene una amplia presencia, era el escenario ideal para AMLO. Una llegada triunfal y un discurso directamente ya no a la élite mexicana, sino a la élite global: “Ha llegado el momento de regresar un poco de lo que han tomado”.

La prensa mexicana atacó a AMLO por presentar un plan sin dientes. No obstante, el objetivo de AMLO no es ejecutar el plan sino reforzar su imagen como un luchador contra la desigualdad en México y en el extranjero; objetivo que cumplió como lo podemos ver en la reacción de la prensa internacional. El discurso de AMLO lo ubica ahora en el grupo de políticos como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, quienes han presentado ideas poco pragmáticas en el corto plazo (por ejemplo, el Green New Deal, de Ocasio), pero que han contribuido a un cambio profundo en el discurso internacional en torno al tema de la desigualdad.