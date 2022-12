Gobierno neerlandés pide perdón por fomentar esclavitud

En voz del primer ministro neerlandés, Mark Rutte, el gobierno de Países Bajos pidió perdón por su papel como comerciante de esclavos en el pasado.

“Crímenes de lesa humanidad”, así calificó el primer ministro de Países Bajos, el periodo de esclavitud que se permitió y fomentó en su territorio entre 1621 y 1873, al comercializar hombres, mujeres y niños africanos en las colonias americanas.

Una disculpa que genera una gran polémica entre las sociedades y los gobiernos europeos que se niegan a hacer lo mismo ante las atrocidades del pasado. Éste no ha sido el único país del viejo continente que comercializó esclavos; sin embargo, es el primero en ofrecer abiertamente una disculpa pública ante el abuso y deshumanización de los miles de personas esclavizadas y que se usaron como moneda de cambio durante las épocas coloniales.

Recordemos cómo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció disculpas a todos aquellos pueblos indígenas de América que sufrieron acoso, persecución y esclavitud y, al mismo tiempo, solicitó al gobierno español que hiciera lo mismo cuando arrasó con comunidades indígenas latinoamericanas en la llamada conquista española, pero los gobernantes de ese país, y en especial los reyes españoles, no sólo ignoraron la petición, sino que además se burlaron de la petición del mandatario mexicano, en una actitud prepotente, cínica e ignorante de la historia.

Esta acción, que una parte de la población considera innecesaria al ser parte de la historia, sólo reivindica a las sociedades y culturas afectadas durante este periodo de tiempo y demuestra una rotunda oposición a la defensa de los derechos humanos y la repetición de estos hechos de esclavismo que tanto daño hicieron a la humanidad.

El primer ministro de Países Bajos reconoció este hecho como un acto de lesa humanidad y dejó claro que no reconocerlo afecta a las personas “aquí y ahora”, y por eso es importante que ofreciera una disculpa, transmitida por televisión, y que ha sido esperada por más de 150 años.

En el caso mexicano se planteó en una carta dirigida a los reyes de España y al gobierno español que ofrecieran una disculpa oficial a los pueblos originarios por los abusos sufridos durante La Conquista y los años posteriores, lo que generó burlas y una fuerte polémica de una situación que se quiere mantener en silencio, a pesar del sufrimiento de millones de personas.

Recordar es vivir y no pueden fingir que no hubo hechos atroces, porque el juicio de la historia es finalmente un recordatorio de lo ocurrido y un llamado de atención a la humanidad de que esas situaciones no deben repetirse.