Youtubers contra periodistas

La era digital trajo cambios sustanciales en la vida de las personas y esta pandemia nos empujó al futuro de las comunicaciones digitales como no imaginábamos. Parece que los periodistas y comunicadores están entendiendo esta irrupción de las plataformas digitales y cada vez es más común ver canales propios de caras y voces conocidas realizando otro tipo de contenidos, sobre todo, encaminados para la era digital. Sin embargo, sigue habiendo recelo y crítica ante los nuevos comunicadores de estirpe ciento por ciento digital, quienes ganan cada vez más terreno a los periodistas de la vieja guardia.

Renovarse o morir parece una sentencia drástica, pero inevitable, muchos medios de comunicación no acaban de comprender los gustos de las nuevas generaciones. No es fácil entender que las plataformas para transmitir contenidos multimedia en Internet tienen su propio idioma, su esencia y su manera de comunicar. Se intenta trasladar de un medio convencional a una plataforma por Internet el mismo contenido y viceversa, pero son pocos los que logran con éxito esta “transformación” básica en la batalla de las nuevas tecnologías. También se intenta llevar a gente de las pantallas de los celulares a las pantallas de la televisión y a los programas de radio y no terminan por hacer una cohesión exitosa. Lo que hay que comprender es que cada medio y plataforma tiene sus propias reglas.

El debate está en la mesa. Los periodistas critican a los streamers o youtubers, como se les conoce en México, porque no hacen periodismo. Y los creadores de contenido se sienten atacados y menospreciados por los periodistas a pesar del éxito que tienen en Internet.

Hay un fenómeno en España que ilustra muy bien esta batalla y no deja de sorprender a los estudiosos de la comunicación. El fenómeno Ibai Llanos es un caso de estudio que cambió las reglas del juego, sobre todo dentro del periodismo deportivo. Llanos es un joven español que se asoció con el jugador del Barcelona Gerard Piqué para innovar dentro del mundo del streaming y los eventos deportivos. Vale la pena seguir de cerca las creaciones de Ibai y de otros creadores de contenido digital.

El ambiente relajado y natural es lo que le llama la atención a los deportistas y otras figuras públicas acostumbrados a la rigidez de las entrevistas profesionales. A mi parecer, la diferencia principal es el estilo y el tipo de contenidos que se hacen en medios convencionales y en Internet, pero ninguno de los dos debería estar peleado, sino que deberían aprender y complementar sus opciones de contenidos, hay público para todos. La libertad que existe en Internet es la clave que diferencia a las plataformas digitales de los medios convencionales, son pocos los medios que tienen libertad de expresión por encima de intereses comerciales, políticos y sociales.

Sin duda cada medio de comunicación tiene su propio público y no es que vaya a desaparecer la radio o la televisión ante la oleada de contenidos digitales. Lo que deben replantearse estos medios son los contenidos que producen y los intereses a los que sirven. Ahora el consumidor tiene más poder en sus manos y decide qué ver y a qué hora consumir los contenidos audiovisuales.