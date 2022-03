Nuevas oportunidades para el desarrollo de las cadenas de suministro

Estamos ante un momento único para integrar y desarrollar cadenas de suministro innovadoras, sustentables y resilientes.

Las medidas de aislamiento implementadas durante la pandemia evidenciaron la fragilidad de las cadenas globales de suministro al poner en riesgo la producción de bienes y servicios por interrupciones de abastecimiento o incluso paralizando líneas de producción completas a nivel mundial. Las empresas enfrentaron grandes retos para sostener la continuidad de la operación y mantenerse en el mercado, se hizo evidente la necesidad de articular de manera diferente las cadenas de suministro replanteando las estrategias de abastecimiento.

Este replanteamiento a nivel internacional abrió oportunidades importantes para el mercado nacional que no debemos desaprovechar.

Hemos enfrentando importantes retos en el suministro. Actualmente nos ubicamos alrededor de la quinta etapa, la mayoría de las empresas han podido adecuarse a la disponibilidad de insumos en el mercado local. Toca prepararnos para la recuperación de la demanda y la posibilidad de aprovechar las oportunidades que se abren en nuevos mercados. Esto implica optimizar de manera estratégica y operativa nuestra cadena de suministro.

Gráfico

Optimizar de manera estratégica implica, entre otras cosas, mantener alternativas de suministro y la confiabilidad de proveedores, esto permitirá tener cadenas de suministro más resilientes. La construcción de redes permite mitigar riesgos y mantener la estabilidad ante potenciales interrupciones.

Esto implica: asegurar la correcta selección de proveedores confiables; buscar permanentemente la mejor alternativa en términos de calidad, servicio y costo; generar valor económico desde el proceso de procura; y evitar la relación con empresas que facturan operaciones simuladas (esto dada su estrecha vinculación con la evasión y elusión fiscal, así como con los flujos financieros ilícitos).

El manejo adecuado de proveedores determina la estabilidad de la cadena de suministro y permite impactar en la generación de valor, al emplear los activos de manera más efectiva, disminuir costos, optimizar el nivel de inventario y al ofrecer un buen servicio al cliente que se traduce en fidelización.

A pesar de lo anterior, mi experiencia como asesor y desarrollador de negocios me ha mostrado que una gran mayoría de las empresas no explota el potencial de su cadena de suministro en beneficio de la generación de valor económico, normalmente se recurre a los proveedores desde una perspectiva operativa y no estratégica.

Pocos reconocen que este eslabón de la cadena de valor puede representar más de la mitad de la utilidad en las empresas. Es por eso que considero un buen momento para replantear la estrategia y generar valor desde el proceso de procura.