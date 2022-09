A las 2:30 am del 16 de septiembre se finalizó el despliegue de la manta monumental en la Estela de Luz, sí, esa estela que se construyó para conmemorar el bicentenario de la Independencia y que este 15 de septiembre dio un grito fuerte y claro desde el colectivo Hasta Encontrarte “16 años de impunidad militar, no al golpe militar”. Como dicen ellas, se la rifaron por 20 horas para dejar una huella de dignidad.

El colectivo Hasta Encontrarte de GTO, tiene como fin encontrar a sus familiares desaparecidos y ayudar a que ya no haya más desapariciones ni violencias, ni homicidios. La idea de escalar la Estela de Luz nació hace años, me platica Bibiana, la vocera del colectivo: “Tras ver cómo a diario se normaliza la violencia, veíamos con impotencia como las personas más vulnerables somos las que en su mayoría sufrimos la barbarie de ser desaparecidos o asesinados, queríamos hacer un llamado a la paz, sabemos que la militarización no es la solución a la crisis humana que estamos viviendo”.

Y fue así que con una manta de 80 kilos y con una dimensión de 4x100 metros, fue cargada por varias horas por las compañeras del colectivo poniendo el corazón en colocarla, y desde lo alto protestando por la estrategia de militarización iniciada en 2006.

La Estela de Luz tiene 104 metros de altura y de ancho 6 metros, construida entre 2010 y 2011 con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia Mexicana y del Centenario de la Revolución Mexicana. Inaugurada el 7 de enero de 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón, rodeada de escándalos de corrupción.

Pero qué sentían quienes estaban allá arriba, le pregunto. Estaban con nervios él y la compañera me dice Bibiana, sólo querían descolgar la manta, pasar nuestro mensaje, se sabían amadas por todas las madres buscadoras. No nos imaginábamos el desafío, lo hicimos y aquí seguimos.

La acción del colectivo Hasta Encontrarte tuvo un impacto positivo, las muestras de afecto no se hicieron esperar; desde quien llevaba café, hasta quien se puso a gritar a su lado todo un día y los medios de comunicación fueron amables, la mayoría estuvo con nosotras más de 20horas, las autoridades no hicieron comentario alguno, me dice la vocera del colectivo.

De 1964 a la fecha han desaparecido 100,000 personas en México y más del 97% desapareció a partir de diciembre de 2006, del total, 36 mil 247 aún siguen sin ser localizadas y casi el 35% de las personas que han sido localizadas vivas fueron mujeres de entre 12 y 17 años. El porcentaje de hombres desaparecidos es más alto que el de mujeres en casi todos los rangos de edad, excepto en este rango. Esto quiere decir que el género y la edad juegan un papel importante en la posibilidad que las personas tienen de ser encontradas sin vida o con vida.

Qué sigue, le pregunto. “Lo cotidiano, seguir buscando a los que nos faltan en fosas, en cualquier lugar donde nos digan que podemos encontrarlos. No nos rendimos. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Porque las y los desaparecidos son de todos, ¡hay que regresarlos a casa!”