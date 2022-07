Las “corcholatas”, tras el INE

No hay manera por ahora de predecir el desenlace del 2024. No lo hay, porque no se puede saber cuál será el final de este gobierno. Por ahora por más que existe una significativa popularidad del Presidente esto no es sinónimo de que haya una evaluación positiva para su gobierno.

Los números indican que, si bien existe una consistente popularidad, también hay una evaluación desigual de sus políticas de gobierno. No queda claro cómo podría todo esto influir en los ánimos ciudadanos, pero sobre todo, buena parte del futuro de las “corcholatas” tendría que considerar estos factores, porque parte del camino podría ser a contracorriente.

Morena tiene una gran ventaja, la cual no se ve cómo pueda perderla. Sin embargo, está muy lejos de conseguir un triunfo como lo hizo en 2018, han venido apareciendo signos de desgaste en el ejercicio del poder, los cuales va a tener que cargar la “corcholata” ganadora, con la gran diferencia de que no son López Obrador.

Todo parece indicar que con el activismo que se traen las “corcholatas” vamos a entrar en un callejón sin salida de carácter legal. En pocos días el Tribunal Electoral tendrá que tomar una decisión respecto a si el activismo “corcholatero” debe considerarse como actos de precampaña, la ley es suficientemente clara para definir que sí lo son.

El problema que viene es que para las “corcholatas” no hay violación alguna de la ley y, por lo tanto, diga lo que diga el tribunal la cuestión va a terminar en ver si van a atender lo que les obliguen o de plano seguirán en lo mismo, todo apunta que será esto último.

Se perfila que vamos directo a una confrontación con tintes interminables en la cual nos vamos a meter a los terrenos de los amparos y tribunales para alargar el tiempo, lo que dará pauta para que las “corcholatas” eventualmente sigan haciendo lo que están haciendo, no hay indicadores que muestren lo contrario.

La confrontación se ve venir, porque junto con el interés presidencial de que las “corcholatas” se placeen y las conozcan, particularmente la Jefa de Gobierno de la Ciudad y el titular de Gobernación, al mismo tiempo con sus actos hay una velada crítica al INE que en estos lances se está agudizando.

El secretario de Gobernación mandó un claro y contundente mensaje al decir que los diputados iban a desaparecer al instituto, no se esperó, por lo menos, a que se llevara a cabo el Parlamento Abierto sobre la Reforma Electoral, el cual, por cierto, inicia esta mañana en la Cámara de Diputados. Estamos ante escenarios en que no se alcanza a apreciar que exista la posibilidad de que haya acuerdos o entendimientos, no se ve por ahora y no se ve a futuro.

De alguna manera el no cumplimiento con las disposiciones del INE y las decisiones que eventualmente tome el tribunal son una forma de protesta en contra de estas instituciones. Quieren transformarlas para que sean a imagen y semejanza de lo que quieren, pasando por alto el sentido de la democracia, sería lamentable que no entremos en los terrenos en que se organice un foro para escuchar, pero de la mano estemos en los terrenos de que no le cambien ni una coma.

Las “corcholatas” directa e indirectamente están tratando de sumar méritos ante el inquilino de Palacio Nacional, siendo el no cumplimiento de los términos legales-electorales una manera para manifestarse.

Si nos atenemos a lo que pasó con la Reforma Eléctrica no le va a alcanzar al Presidente y a Morena la aprobación de la Reforma Electoral. Lo que viene en los próximos meses son presiones a los legisladores, en muchos casos tienen cola que les pisen, y la exigencia de piso parejo por parte de tribus morenistas.

RESQUICIOS.

Presentó la FMF su informe sobre la investigación sobre el cuerpo técnico de la selección femenil Sub-20. No están del todo claras las responsabilidades de los presuntos involucrados, el reportaje de Beatriz Pereyra en Proceso muestra otras líneas a atender de lo que se presume sucedió.