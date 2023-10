En su equipo estará su destino

Parte fundamental de lo que pueda suceder con las candidatas estará determinado por la gente de la que se rodeen.

En la medida en que tengan equipos abiertos a la crítica sin que dejen de plantearles los problemas que se van afrontando en la campaña hará posible hacer las cosas más allá de sólo cimentar una victoria.

Claudia Sheinbaum está empezando a enfrentar sus primeros problemas, los cuales pueden dividir a quienes le acompañen en la campaña. El caso de la capital se va convirtiendo en elemento de división porque Clara Brugada y Omar García Harfuch representan formas diferentes de ver la política, la gobernabilidad e incluso la concepción del partido.

El exjefe de Seguridad de la CDMX está siendo particularmente señalado por Ayotzinapa y por su origen militar. Sus críticos, el ala dura de Morena y la militancia de Clara Brugada abonan a esto. Si Omar García representa la propuesta de Claudia Sheinbaum mucho va a tener que hacer para defender, convencer y alentar esta candidatura.

No hay que darle muchas vueltas, muchos y muchas que están con Claudia Sheinbaum ya se imaginan en su equipo de campaña y hasta en el gabinete.

Para lo que viene se va a requerir de un gobierno con características diferentes al de López Obrador. Tendrán que preguntarse si se sigue con el afán confuso de que hay que seguir en la línea de 90% de lealtad y 10% de capacidad, como si no pudieran convivir de manera plena la capacidad y la lealtad.

Las candidatas requieren de personas que les ayuden y que les digan las cosas como son. Si se rodean de gente que lo que quiere es sólo verse en el futuro al ser parte de los equipos de campaña y gobierno las consecuencias se irán de manera directa al terreno de las candidatas.

El Presidente ha colocado a mucha gente que no ha cumplido con las expectativas, porque no eran áreas de su conocimiento y competencia. En el balance que se hará del sexenio va a quedar en evidencia el haber desarrollado un proyecto con funcionarios que en la mayoría de los casos no le supieron decir cosas al Presidente que no compartían con él.

En el país hay mucha gente preparada, a pesar de que en estos años les ha dado absurdamente por castigar la formación académica. Fortalecer la formación universitaria es construir nuevas generaciones para todas las áreas de la política. Hay que buscarlas porque, además, son quienes pueden entender mejor el tiempo que estamos viviendo.

Claudia Sheinbaum debe atender esta circunstancia, porque además de ser una académica destacada entiende lo que pasa en las instituciones de educación superior, insistimos por más que les haya dado por menospreciarlas o por hacerlas a un lado. La formación académica sigue siendo una alternativa para la transformación social.

Xóchitl tendrá que abrir sus espacios más allá de la inevitable negociación de posiciones con los partidos políticos que la apoyan. El entorno que se va creando en la hidalguense es de personajes que en algunos casos son vistos como parte de ese pasado al que no podemos regresar.

Así como hay gente de enorme valía en los partidos, hay otros que han tenido que ver con políticas económicas y sociales que no alcanzaron sus objetivos y que en muchos casos nos acabaron enquistando en la terca realidad en la que andamos.

Gane quien gane va a enfrentar escenarios rudos que van a requerir de capacidad, inteligencia, saber escuchar y entender los nuevos tiempos, incluye temas que por ahora no han volteado a ver.

La definición de los equipos puede terminar por definir el destino de las candidatas.

RESQUICIOS.

Es brutal lo que está sucediendo en Medio Oriente. La información que ha prevalecido ha sido la de los sanguinarios ataques de Hamas. No sabemos del todo lo que está viviendo Palestina. Se está echando a andar la industria de la guerra teniendo a la población civil como destino y víctima. Alguien tiene que parar la muerte como forma de vida en la zona.