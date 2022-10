El mensaje dentro del mensaje

Hace dos días, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio un mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno en un Auditorio Nacional repleto, con miles de ciudadanos, gobernadores en funciones y electos, diputados locales y federales, y senadores de la República, me atrevo a decir que simpatizantes de su proyecto político.

Un mensaje que tenía varios mensajes o que daba varios mensajes y que, sin duda, también recibió varios mensajes.

Se deben destacar, claro, las cifras de lo que se está haciendo en la ciudad, entre lo que destaca la austeridad republicana y la erradicación de la corrupción, que les ha permitido liberar en 4 años cerca de 80 mil millones de pesos, en ese mismo sentido, tambien destacó que en la ciudad se recuperó la actividad económica después de la pandemia con inversión extranjera directa que alcanzó en el primer semestre del año un máximo histórico en la ciudad de nueve mil 356 millones de dólares, que representa el 34 por ciento del país.

Un mensaje, con detalles que llaman la atención. Habló de las estancias infantiles y reiteró que en el Gobierno de la Ciudad son gratuitas. Mensaje extraño cuando el Presidente de México decidió desaparecerlas de un plumazo. Ése es un mensaje dentro del mensaje.

Habló de la seguridad y los avances significativos que en esa materia se tienen, lo que considero es el logro más importante hasta este momento y que la mantiene en niveles de aceptación que incluso la hacen soñar con la Presidencia de México.

En ese rubro, vale la pena destacar otro de los mensajes dentro del mensaje, y es que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, fue quien, después de ella, se llevó la mayor carretada de aplausos del respetable.

Este mensaje espontáneo de la concurrencia, dejó a más de uno con la sorpresa. Y no es para menos, Omar, a diferencia del resto de los funcionarios del gabinete, no anda haciendo campaña, no está haciendo eventos ni llevando gente a las concentraciones. Simplemente está haciendo su trabajo, lo cual se reconoce por la ciudadanía.

La aceptación que tiene la Dra. Sheinbaum, sin duda, está ligada a los resultados que se tienen en materia de seguridad en una ciudad que, sin duda, necesita mucho más trabajo pero que hoy se percibe con avance significativo.

La seguridad y los planteamientos en torno a la seguridad, es lo que está haciendo que quien es la favorita del Presidente para sucederlo en el cargo, pueda tener algo que mostrar que verdaderamente haga sentido a los ciudadanos.

Al final, el mensaje más relevante dentro del mensaje está dado en que la dupla Sheinbaum–García Harfuch puede ser imbatible en el 2024.