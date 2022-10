Cáncer de mama en octubre

En México, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres; en 2020, a nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama fue de 17.94 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más.

Ese año, 7 mil 880 personas perdieron la vida por tumores malignos de mama; 7 mil 821 mujeres y 58 hombres. La tasa más alta de defunciones de mujeres por cáncer de mama, se registra en el grupo de edad de 60 años o más.

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, un día que nos recuerda la importancia de la autoexploración, pues gracias a ella, miles de mujeres han podido detectar a tiempo el cáncer en sus senos.

Por desgracia, ninguna mujer está exenta de padecer cáncer de mama, de ahí la importancia de la autoexploración y de realizarnos un chequeo ginecológico cada año. Hoy, gracias a la tecnología, podemos hacernos ultrasonidos mamarios y la famosa mastografía, una vez que cumplimos los 40 años.

Hay muchas historias de supervivencia, es verdad, pero también hay muchas otras que no lo lograron. Historias donde el dolor y el deseo de vivir se juntan, como la de Alicia y su mamá, ambas fallecieron de cáncer de mama; pero también está la de Gretta o la de Lulú, que son sobrevivientes.

Alicia y su mamá fueron atendidas en el Fucam, a la primera que le detectaron el cáncer de mama fue a su mamá, la señora María, mientras que ésta recibía atención médica, sus cuatro hijas decidieron realizarse estudios; de todas, Alicia fue la única a la que le detectaron cáncer de mama. Ambas hicieron todo lo que los médicos les decían, sin embargo, doña María perdió la vida.

Alicia para entonces seguía con quimioterapia y radiaciones, logró vencerlo en esa ocasión, pero años más adelante el cáncer le regresaría, y aunque hizo una vez más todo al pie de la letra, esta vez su cuerpo “ya no dio para más”, como ella decía, y murió.

Gretta y Lulú se han dedicado a hacer conciencia de la autoexploración, ambas son sobrevivientes; a la segunda le hicieron una mastectomia doble (extirpar ambos senos), cuenta que no ha sido fácil, pero está viva y con muchos deseos de salir adelante.

“De un momento a otra tu vida cambia, da un giro, jamás imaginas que te toque a ti. Cuando te dan la noticia todo se pone gris, piensas inmediatamente en la muerte, en tu familia, en cómo les vas a decir, pero también salen fuerzas de no sé dónde, hay algo en ti que no te detiene, el deseo de vivir, supongo. No quería morir”, dice Lulú.

Hoy como nunca, las mujeres debemos dedicar tiempo a nuestro cuerpo, a nuestra salud, debemos ocuparnos de nosotras. Amarnos a nosotras mismas es una tarea constante, y eso implica cuidar de nuestro cuerpo.

Concientizar sobre el cáncer de mama debería ser todos los meses del año, lo mismo que la autoexploración, es una tarea de todas y todos hacer campañas sobre el cáncer de mama, seas o no superviviente. Hoy como nunca, toquemos nuestros senos y salvemos nuestra vida.