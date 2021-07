Un desafuero pendiente

México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos por año, de acuerdo con la Asociación Aldeas Infantiles SOS.

La asociación destaca que por cada mil casos de abuso de menores, únicamente se denuncian 100 y sólo 10 van a juiciojucio, de esa decena sólo un caso llega a juicio.

Recientemente en el Senado de la República aprobamos por unanimidad la no prescripción de los delitos sexuales contra menores de 18 años, con la intención de que estos delitos se puedan sancionar sin que extinga la responsabilidad penal del victimario por el transcurso del tiempo.

La reforma al Código Penal Federal señala que los agresores serán investigados, enjuiciados y, en su caso, condenados, sin importar que las víctimas emprendan acciones legales muchos después de haber sido violentadas.

De tal suerte que esta reforma marca un antes y un después en la vida de niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales, pues se les reconoce como sujetos de derechos, por lo que ningún un agresor sexual con sotana, cargo público y fuero tendrá descanso y, mucho menos, impunidad.

Sin embargo, a pesarapesar de las denuncias públicas y de los casos conocidos, el desafuero contra el diputado Saúl Huerta, por el presunto delito de abuso sexual, sigue en pausa.

Desde abril en que se dio a conocer públicamente la acusación en contra del legislador no se ha logrado desaforar, impidiendo con ello una investigación profunda, auún cuando su actuar ha sido reprobado por el partido mayoritario y desde las autoridades federales y de la Ciudad de México.

Somos muchas las voces que estamos en contra de que se siga postergando el desafuero de Saúl Huerta, resulta urgente que se haga justicia.

No se trata de hacer de este caso un tema político o partidista, no, se trata de ser congruentes entre lo que legislamos y lo que llevamos a la práctica. No podemos hacer y aprobar leyes y reformas en contra del abuso sexual infantil y, al mismo tiempo, ser permisivos.

Urge que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión avale el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para que se apruebe el dictamen de la Sección Instructora y así retirar el fuero al legislador.

Es importante señalar que la oposición en la Comisión Permanente ha votado a favor de que se lleve a cabo acabo el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para desaforar a Huerta.

El dictamen de la Sección Instructora establece que el diputado debe ser sometido a la justicia sin la protección constitucional con que cuentan los legisladores.

Si queremos que México deje de ocupar el vergonzoso primer lugar en abuso sexual infantil debemos entonces actuar desde el interior de la casa, no podemos legislar en contra de este delito y no actuar en resonancia, la justicia para las víctimas no puede esperar, menos viniendo del Poder Legislativo.