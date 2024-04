Es hora de despertar, vayamos por el cambio

Estamos a casi un mes del 2 de junio, día en que emitiremos nuestro voto y definiremos el rumbo de este maravilloso país que llamamos México y que merece un presente y futuro mejor. Vamos juntas y juntos a recuperar tres valores fundamentales: vida, verdad y libertad, es lo que necesita México y es lo que necesitamos cada uno de los que vivimos en está extraordinaria nación.

Soñar con lo mejor no es una utopía, es una realidad, y esa realidad se puede hacer palpable si salimos a votar. Nuestro voto es lo único que puede evitar el autoritarismo, el poder absoluto, la destrucción de nuestras instituciones, las mentiras, la polarización, el odio y la venganza.

Todas y todos estamos llamados a participar, a elegir a nuestros gobernantes. No dejemos que otros decidan por nosotros, votar es nuestro derecho, un derecho que no podemos dejar en las manos de unos cuantos. La elección presidencial no está definida, la única y verdadera encuesta es la del 2 de junio, y tú puedes participar en ella.

Aquéllos que dicen “esté arroz ya se coció”, mienten, como miente la candidata de la continuidad. Nadie puede decir que ya está resuelta la elección, ni siquiera el señor de Palacio Nacional, porque él mismo fue derrotado en dos elecciones presidenciales.

Salir a votar hará toda la diferencia para hacer el cambio de rumbo que tanto le urge a México. Necesitamos que las y los mexicanos participen en las urnas. Tenemos que sacudirnos la apatía y emitir nuestro voto.

Es hora de despertar. La cuenta regresiva ya comenzó y no hay forma de detenerla. Ha llegado el momento de rescatar a México, de reflejar en las urnas nuestra inconformidad ante este Gobierno y nuestro rechazo al autoritarismo.

Ya lo dijo Xóchitl Gálvez en el segundo debate: “México no está bien. Vivimos inseguridad, falta de medicinas, empleo mal pagado, tú sabes que el dinero no te alcanza y eso es justo lo que yo quiero resolver. Te pido que me apoyes, salgamos a luchar por el México que nos merecemos. Merecemos más. Nuestros valores son la vida, la verdad, la libertad y con esto construiremos un México próspero y en paz”.

La elección no está definida, la elección presidencial la decides tú. Así que despierta, salgamos a votar y hagamos el cambio. México merece un presente y un futuro mejor.