Mujeres en la toma de decisiones

Me congratula saber que en México la paridad y equidad de género ya es un hecho. El que hoy mujeres vayan a ocupar cinco de las nueve gubernaturas que se disputarán el próximo año electoral, es un gran avance.

También me congratula que, en mi partido, Acción Nacional, la paridad no se quede en el discurso, aunque la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), en su momento, no haya caído bien a algunos liderazgos. Es muy satisfactorio ver que estamos pasando del dicho al hecho.

La paridad no es una concesión graciosa o un premio de consolación, no, debe ser un compromiso real de todos aquellos que dirigen un partido político desde lo nacional hasta lo local. Es un reconocimiento al trabajo, la capacidad y el profesionalismo de miles de mujeres que encontramos en la política nuestra vocación.

Sigo creyendo que las mujeres no debemos ni podemos permitir que se nos otorguen “candidaturas caretas” sólo para cumplir con la ley, por el contrario, tenemos que hacer valer nuestros derechos políticos electorales, pero sobre todo, demostrar que tenemos la capacidad de ocupar cargos de toma de decisión.

Para quienes somos parte de la Legislatura de paridad, en donde 50 por ciento de las senadurías y de las diputaciones somos mujeres, nos debe congratular que hoy cinco de nosotras puedan ocupar una gubernatura.

Actualmente, en el país tan sólo nueve mujeres son gobernadoras (Chihuahua, Aguascalientes, Tlaxcala, Guerrero, Colima, Campeche, Baja California, Estado de México, Quintana Roo), lo que representa 28% de las entidades del país.

Sin embargo, la brecha entre hombres y mujeres, en la esfera política del país, aún es un reto, pues 18 de las 32 entidades federativas han sido gobernadas únicamente por hombres. En 26 años, sólo 14 mujeres han sido gobernadoras contra las 166 gubernaturas obtenidas por hombres.

Por eso es que me congratula que el INE haya garantizado la paridad de género en la postulación de al menos cinco mujeres de las nueve entidades donde se elegirán gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024.

Fue público el descontento de los partidos políticos, que hasta ahora todos son encabezados por hombres, y que son ellos los que definirán el método para elegir a las cinco candidatas, que confío sea con transparencia, diálogo y sin condicionamientos.

Está comprobado que las mujeres en puestos de toma de decisión hacemos un gran trabajo y una gran labor, además de dar excelentes resultados. Como todo, hay cosas por enmendar, pero ello no significa que no podamos desempeñarnos en puestos de poder.

Confío en que la brecha de género en la política cada día sea menor, y que la paridad se ejerza sin reproches ni condicionamientos, y que las llamadas “Juanitas”, sean historias del pasado.

Las mujeres nos merecemos puestos de toma de decisiones por tener las mismas capacidades y derechos que los hombres.