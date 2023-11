Discutirán hoy diputados Presupuesto 2024

Después de que los diputados de Morena y sus aliados aprobaron el viernes en comisiones el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, no sólo sin quitarle un coma, sino sin incluir una partida de recursos para ayuda a los damnificados de Acapulco y municipios cercanos, hoy el pleno lo discutirá en lo general, en lo que se espera un prolongado y ríspido debate en el recinto de San Lázaro.

Las bancadas de oposición, conformadas por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, intentarán evitar que se aprueben los recortes a los dos principales organismos electorales, INE y Tribunal, que podrían tener consecuencias para la organización de las elecciones federales del 2 de junio del año que entra, como ya los han advertido magistrados y consejeros, lo que puede poner en serio riesgo ese proceso.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Es inexplicable, por decir lo menos, que de los 47 municipios declarados de emergencia tras el paso del huracán Otis, solamente a Acapulco y Coyuca de Benítez fueron considerados en tal situación, según “aclaró” el viernes por la tarde la Secretaría de Gobernación, a pesar de reclamos y exigencias de los habitantes de otros que fueron igualmente dañados.

Ayer, desde el puerto guerrerense, partió una caravana rumbo a la Ciudad de México para exigir que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año próximo se etiqueten recursos por la grave crisis que originó el meteoro, que vienen a demandar ayuda para la reconstrucción de sus casas y protestar por la exclusión de municipios arrasados.

Registró la coalición de Morena, PT y PVEM su plataforma electoral para contender por la Jefatura de Gobierno de la CDMX, lo que descartó la supuesta “amenaza” del Verde de que no se sumaría a aquélla en caso de no respaldar a Omar García Harfuch, misma que fuera desmentida por el senador pevemista Manuel Velasco Coello, quien sostuvo que su partido no tiene favorito.

Después de que el Congreso capitalino negó autorizarle la licencia para la alcaldía de Álvaro Obregón para buscar la candidatura a Jefa de Gobierno de la CDMX por el Frente Amplio por México, Lía Limón anunció que solicitará otra por 15 días, “para iniciar la ruta” rumbo a ese cargo y convocó a sus simpatizantes hoy a las 10 horas frente a la sede de Donceles y Allende.

Hasta ahora, el único aspirante a la gubernatura capitalina por la oposición es Santiago Taboada, el alcalde panista de Benito Juárez, quien fue el primero en anunciar que intentará contender por ese cargo y conseguir que la mayoría morenista en la Cámara local, le otorgara licencia para separarse del cargo.