Sin NOM habrá más muertes

Las tres principales causas de muerte en mujeres mexicanas en 2022 fueron: enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos (cáncer), de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Datos de la Secretaría de Salud señalan que en México mueren diariamente 13 mujeres por cáncer de mama, por lo que la prevención y detección oportuna es clave para paliar estas cifras, sin embargo, esto ya no será posible.

Y lo será no porque en el país no contemos con especialistas o con los aparatos médicos, sino porque el gobierno federal decidió cancelar 32 normas oficiales mexicanas en materia de atención y prevención de la salud, entre las que se encuentran las enfocadas a cáncer de mama, cervicouterino y diabetes mellitus.

Entre las mujeres de 30 y 59 años la principal causa de muerte por tumor maligno fue el de mama, así como por el cuello del útero, con tasas de 1.52 y 0.88 defunciones por cada 10 mil mujeres, respectivamente.

Miles de mujeres que eran atendidas oportunamente por la asociación civil FUCAM, perdieron este beneficio cuando el régimen decidió desaparecer el Seguro Popular, y ahora, muchas de ellas quedan desprotegidas al cancelar la NOM relacionada al cáncer de mama o cervicouterino.

Es una lástima que mientras este régimen se dice aliado de las mujeres, desde que comenzó a gobernar no ha hecho más que darles la espalda; la cancelación de las NOM es una muestra de ello.

Sin olvidar que eliminó las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, y disminuyó el presupuesto para los refugios de mujeres que viven violencia intrafamiliar.

Decir que las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de salud, se crearon para beneficiar a grupos farmacéuticos, aparte de ser criminal, es una gran mentira, ya que surgen para atender de manera más eficaz y oportuna enfermedades como el cáncer.

Es por todos sabido que una de las principales causas de muerte en las mujeres en nuestro país es el cáncer de mama y cervicouterino, eso sin dejar de lado el de ovario también.

Por ello es que no se entiende por qué si las cifras oficiales indican el riesgo que implica que una mujer padezca esta enfermedad, es que el gobierno decida cancelar las NOM, en lugar de ampliar la cobertura y su atención.

Es lamentable que quien es el responsable de garantizar la salud de las y los mexicanos diga que las NOM “no son importantes”, cuando gracias a ellas miles de ciudadanos salvaron su vida al tener acceso a los mejores tratamientos disponibles en México.

Es por eso que no sólo me sumo a las voces de legisladoras y legisladores que han solicitado a la Secretaría de Salud un informe sobre la cancelación de las NOM, sino que principalmente, hago míos los reclamos de los pacientes y familiares, que, debido a esta mala decisión, su salud corre riesgo, y no sólo eso, su vida también.

Aunque suene trillado, con la salud no se juega, y menos cuando estamos hablando de miles de vidas.