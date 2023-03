Salvemos al Inai

Hoy es innegable que la destrucción de las instituciones está latente, particularmente, las autónomas, las creadas por ciudadanos para los ciudadanos, como lo es el Inai.

No cabe duda que el deseo por tener el control absoluto de todo, tiene en incertidumbre a nuestra democracia, nuestros derechos y libertades, por lo que más nos vale levantar la voz y señalar.

Este Gobierno no sólo pretende desaparecer al INE, sino también al Inai, un órgano que desde el inicio de este Gobierno ha sido muy incómodo, pues aunque se digan enemigos de la corrupción, son demasiado intolerantes a la transparencia y a la rendición de cuentas.

Es por más sabido que la transparencia no es cosa de este Gobierno, al contrario, han buscado las artimañas para desaparecerla y así poder regresar a aquellos tiempos de opacidad.

El último golpe al Inai fue el veto a los nombramientos de los nuevos comisionados desde Presidencia, sin importar que el organismo autónomo quede en la inoperancia.

Está clarísimo que quieren a sus incondicionales adentro de las instituciones autónomas, para así poder manejarlas administrativa y económicamente a su antojo, hasta dejarlas inservibles y que sus funciones queden en manos del Gobierno federal.

Hasta ahora no entiendo cómo es que se jactan de decir que no “son corruptos”, cuando la rendición de cuentas les asusta, y la transparencia la desprecian, siendo que estos dos son pilares fundamentales para combatir la corrupción.

Está más que demostrado que de buena voluntad o por ser parte de este régimen la corrupción no ha muerto, por el contrario, sigue más viva que nunca, ahí está el caso de Selgamex, que por donde quiera que le mueven salen más estafas.

Recientemente, el diario El País documentó un desfalco de al menos 51.6 millones de pesos, en la compra de garrafones de agua en 2019, y si no fuera suficiente, también hay otro robo de al menos 13.1 millones de pesos por la adquisición en carne deshebrada y cubicada de res, pollo y cerdo, en el mismo año. Esto sin contar los casos antes ya señalados y por los que hay una investigación.

Hoy el Inai necesita que alcemos la voz, tal y como lo estamos haciendo por el INE, pues ambos organismos son fundamentales para México.

De no elegirse oportunamente a los nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), no podrá sesionar a partir del 31 de marzo por no completar el mínimo para obtener quorum.

Si bien los comisionados han anunciado que llevarán el caso a la Suprema Corte, nosotros como legisladores no solamente debemos acompañar a éstos, sino que también debemos cumplir con nuestra tarea legislativa y sentarnos a hacer política, que para eso fuimos elegidos.

No podemos ser indiferentes, el tiempo apremia, y más nos vale cumplir con lo establecido en la Constitución. La defensa de la transparencia y la rendición de cuentas nos necesita a todas y todos.

Hoy como legisladores es fundamental romper con la indiferencia y el desprecio por los organismos autónomos, la transparencia y la rendición de cuentas, que desde Palacio Nacional se manifiesta, un día sí y el otro también, si es que de verdad queremos acabar con la corrupción y la impunidad.