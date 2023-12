2023, favorable en industria del plástico

Uno de los sectores que se fortalece es el del plástico que representa 2.9 del PIB manufacturero y es que, de acuerdo con cifras, podría cerrar 2023 con un crecimiento de entre 4.5 y 5.3%, lo cual es un panorama positivo luego de las prohibiciones de algunos productos de este material, aunado a los efectos de la pandemia. Con un valor de producción que ronda los cerca de 295 mil millones de pesos, este sector, representado por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), que preside Aldimir Torres y dirige Raúl Mendoza, está presente en áreas de consumo, de empaque, de envase, agrícola, de telecomunicaciones y de la construcción, por mencionar algunas.

Asimismo, trabaja en alcanzar las metas pactadas en el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México, por ejemplo, en lo relacionado a empaque, envase y embalaje que representa poco más del 45% del total del mercado, la meta es que al año 2030 el 100% de los empaques y envases sean reciclables, compostables o reutilizables, pues actualmente el porcentaje es del 76%. Además de trabajar en un ecodiseño más amigable con el medio ambiente y, por supuesto, migrar a un consumo más responsable porque a nivel Latinoamérica México se posiciona como campeón en la generación de basura. Cabe resaltar que también están detenidas la Ley de Economía Circular y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, por lo que se está a la expectativa.

El sector que agrupa a más de 5 mil 100 empresas en México también está con un ojo para invertir en mejores materiales que contengan una menor huella de carbono, de agua y energética, en procesos más limpios con menos emisiones, en maquinaria con menor consumo energético, así como en el capital humano. Por cierto, aquí resalta la inyección de 5 mil 400 millones de pesos (mdp) que se han destinado en los últimos cuatro años a infraestructura, para incrementar el reciclaje de más residuos, pues la industria del reciclaje y toda su cadena de valor avanza para cumplir las metas pactadas en el acuerdo antes mencionado.

Innovación Woow. La firma WOOW, de Margarita Zepeda Porraz, se sigue consolidando como primer Marketplace de seguros y asistencias en México, destaca como una plataforma que ha cautivado a los millennials y otros que buscan proteger sus activos. A través de su aplicación, ofrece seguros por kilómetro para autos y motocicletas valuados hasta en 500 mil pesos, e incluso brinda la posibilidad de asegurar accesorios personales y equipamiento especial para motos. Estos seguros por kilómetro son respaldados por Clupp Mutualidad, SC de RL de CV.

Voz en off. Donde literalmente no la están pasando bien es en Office Depot de México, de Grupo Gigante. Resulta que la cadena de tiendas de artículos para la oficina y el hogar vio una luz al final del túnel con un crédito de mil millones de pesos (58.8 millones de dólares) del Banco Nacional de Comercio Exterior. Por supuesto no hay más comentarios sobre el asunto, pero justamente trae deudas que tiene que resolver con urgencia, donde por supuesto un análisis sobre su esquema de negocio no les vendría nada mal.