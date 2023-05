La 4T y la preocupación empresarial

La declaración de utilidad pública de diversas actividades ferroviarias que estaban concesionadas al sector privado en la zona del Istmo y que pasarán ahora a favor de la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V ha generado una gran preocupación en el sector empresarial de México, porque a decir del Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Francisco Cervantes, genera una profunda inquietud por los efectos negativos que crea a la confianza de invertir en México y de generar empleos, en un momento de grandes oportunidades.

Pero, además, en esto desde Grupo México Transportes (GMXT) se deja claro que las negociaciones siguen en curso para lograr atender las preocupaciones del Gobierno, sin que GMXT falte a sus obligaciones fiduciarias con sus accionistas ni afecte a sus clientes y empleados, porque dentro de todo esto la decisión ejecutada el pasado viernes 19 de mayo por personal de la Secretaría de Marina sorprende, porque desde Grupo México se recuerda que a principios del 2022 se firmó un acuerdo con las secretarías de Gobernación y deInfraestructura, Comunicaciones y Transportes, el cual contemplaba la construcción de una segunda vía con independencia operativa, que sería dada, entregada a la Secretaría de Marina para uso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

Incluso, claramente, en un documento GMXT afirma que dio inicio en lo inmediato a las obras de construcción de esa segunda vía e invirtió cientos de millones de pesos para tal fin, confirmando que el costo total del proyecto sería solventado mediante la aplicación de las regalías que paga la empresa año con año, pero lo sorpresivo y lo lamentable es que el acuerdo fue desechado por el gobierno de la Cuarta Transformación, meses después ¿Quién es el personaje que desde la 4T empujó tal decisión del decreto que envía un negativo mensaje al exterior? Pero lo que más llama la atención es que se adelanta que las negociaciones enfrenta una circunstancia difícil ante la publicación del decreto de ocupación y la intervención de personal armado en sus instalaciones.

Lo que sí se sabe en esto es que, a lo largo de este proceso, se ha expuesto que la empresa ferroviaria del Estado ya tenía derecho de paso sobre el tramo en cuestión, pero la insistencia, persistencia, tozudez, obstinación y empecinamiento en que la Secretaría de Marina dispusiera de la concesión implica legal y claramente que esa dependencia sea responsable total del cuidado y la operación de la vía y de los patios, y de la garantía de las condiciones indispensables de máxima seguridad requeridas para el movimiento de materiales y sustancias químicas peligrosas, entre otros productos. Así que la certeza jurídica es lo que sentencia que debe de prevalecer para fortalecer el interés de empresarios mexicanos y extranjeros por invertir en los grandes proyectos nacionales, detonantes de dinamismo, y de las palabras que tanto gustan en Palacio Nacional, bienestar y empleo. El respaldo desde el CCE a Grupo México debe dejar claro que el diálogo abierto y profundo existe, porque lo que menos necesita nuestro país es un enfrentamiento que quiebre la certidumbre y confianza para fortalecer la inversión, el crecimiento, el empleo y el desarrollo de México.

Voz en Off. En este espacio le comentamos que el conflicto entre Actinver, de Héctor Madero Rivero, y Rafael Zaga Tawil seguía escalando y que el Juez 73° Civil de la CDMX sobreseyó el amparo que Actinver interpuso para evitar reservar mil millones de pesos en su contabilidad, y así hacer frente a la potencial condena por un mil 100 millones de pesos, decretada el 14 de diciembre del 2022 en su contra y en favor de Rafael Zaga Tawil. Pues dice Actinver, en un texto enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, que esta resolución dictada por un Tribunal Colegiado no afecta el patrimonio del Banco Actinver, ya que las mismas se promovieron en contra de la División Fiduciaria, y se aclara que se trata de patrimonios distintos e independientes, por lo que no implica de modo alguno que sea la institución de crédito quien deba constituir dicha reserva con su propio patrimonio, ni ha sido exigido esto último. Esto es lo que afirman ellos, le seguiremos informando….