¿Es el fin de Aeromar?

Quizá cuando usted lea esta columna ya se sabrá el destino de Aeromar, que no es otro que el de una empresa totalmente quebrada con un resguardo de la Secretaría de Marina con una ayuda con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de 500 millones de pesos. Quizá ésa no sea la noticia en realidad mucho menos el de su quiebra, sino que a pesar de que se sabía su insolvencia, el abandono de sus ejecutivos, pero sobre todo de su dueño, se le haya permitido seguir operando con todas las alertas anticipadas de fracaso en fracaso en su operación, pero que luego derivó en un embargo y que después se le quitara ese embargo con la gravedad de lo que representaba ese asunto. ¿Quién en la Cuarta Transformación dejó de ponerle atención a este asunto?, Legalmente se ordenó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) quitarle el embargo a 27 marcas registradas como Aeromar, la Línea Aérea Ejecutiva de México, Festival de Tarifas, Charters Aeromar, Paquetes Aeromar, Altitud Aeromar y Aeromar.com.mx, entre otras. Es ahí donde no se explica la inminente impunidad aún a sabiendas de lo que representaba esto.

Incluso el fin del embargo representó acceso a los bienes, marcas y caja de Transportes Aeromar de Zvi Katz, aun con las deudas en la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) que tenía con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que ya es lo de menos, porque no se olvide los pendientes con los trabajadores que fueron tolerantes y no la terminaron mandando a huelga. Que no es un tema menor incluso si usted pone en esto también las deudas con proveedores y empleados donde hace unos días les dijeron que no había cash y que continuaran con sus obligaciones. Esto de Aeromar es uno más de los indicadores de alerta para la 4T para que de una vez por todas no cierre los ojos con las reformas al sector aéreo para tener acceso a los libros de las empresas, y verificar que realmente tengan una administración que enfrente los compromisos, y se tenga un plan operación futuro y sólido por la relevancia que representa para el país la quiebra de una aerolínea.

En Palacio Nacional hay el interés de lanzar cuanto antes a Mexicana de Aviación, y también impulsar el tema de los cielos abiertos, pero también debe ser una oportunidad le comentaba para que no existan más casos cómo en el pasado con empresarios ricos empresas pobres, que terminan abandonando un proyecto al que simplemente ya no le ven futuro económico dejando a su paso un enorme caos con sabor a impunidad. Y sino ahí están los casos de Interjet, y sin olvidar el de Aviacsa, Aerocalifornia, Taesa, Líneas Aéreas Azteca, Alma de México y Avolar. En Aeromar siguen en lo suyo ofreciendo vuelos y hasta paquetes de viaje, y guarde la fecha de 16 de enero de 2023 porque hoy sería el día donde se declare su cese de operación, o quizá siga ofreciendo sus servicios recibiendo dinero de usuarios que aún apuestan por su servicio para después anunciar el cierre de su operación, ahora todo ya puede suceder, cómo el hecho de un anuncio de requisa, donde los futuros inversionistas sean el Gobierno federal con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y un particular que quiera meterle lana para convertirse en accionistas de esto que ya no quiere los actuales dueños. Veremos qué se decide.

Voz en off. El diálogo no prosperó, así que a partir de hoy innumerables negocios se tienen que apegar a los cambios en la Ley General para el Control del Tabaco luego de la publicación de esto en el 16 de diciembre pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Eso sí anote el nombre de Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), porque estará asesorando a todo aquel que desee interponer su amparo frente a este asunto legal…