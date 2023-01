Lluvia de amparos tabacaleros

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta), Hiram Vera, es el que ha sentenciado que lo que venga luego del decreto que reforma el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco en el Diario Oficial de la Federación, que entra en vigor el 16 de enero, será sólo la defensa de su industria, y que quizá se pudiera entender con un nuevo enfrentamiento con el Gobierno de la Cuarta Transformación, pero ellos van por instrumentos legales que les garanticen la continuidad de su negocio.

El tema ahora es que este asunto ya escaló porque acompañarán a este gremio los sectores restaurantero, de hotelería, tiendas de autoservicio, de conveniencia, y tiendas y comercios en pequeño, todos ellos agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Asociación Nacional De Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), que prometen no dejar sola a la Conainta, en este camino en el que entrará en el que el pronóstico es de turbulento.

Los gremios empresariales han hecho saber las repercusiones, problemas y consecuencias de la decisión de haber publicado el decreto sin analizar las inaplicaciones económicas que tendrá el país, incluso apoyando políticas que vayan encaminadas a la salud de los mexicanos por lo que la prohibición de exhibir cigarros en puntos de venta, su publicidad, y otras restricciones para que no se fume en centros de trabajo, transporte público, escuelas, sedes de espectáculos, hoteles, estadios, plazas comerciales, playas, parques o lugares donde haya niñas, niños y adolescentes, se respaldaba, pero se tiene que respetar la libre decisión de consumidores adultos y sus derechos. Ahora tocará a sus despachos de abogados analizar su defensa, así como los detalles que entrarán en vigor en unos días.

Hoy negocios ya están avanzando para cumplir con los que será por decreto una prohibición porque, si bien ya están siendo asesorados, no desean ser sorprendidos con clausuras o cancelaciones de funcionamiento por no cumplir con la obligación de este decreto. Rostros serios y desencajados es lo que se vio en la conferencia convocada por la Conainta, que reitera también la violación a tratados comerciales en materia de protección de inversiones. Lo que también se dijo de manera tajante en que el reglamento del control de tabaco lo único que terminó por hacer es confirmar la decisión de detener inversiones y el fomento de contrabando con un producto que es legal. Un señalado en todo es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que dicen se “excedió” en facultades al asumir funciones de legislador.

Presumen que sería la primera vez que en el país que por disposición oficial se oculte un producto legal para su venta, porque afirman que su comercialización es legítima, por lo cual la prohibición de su exhibición resulta infundada. El temor, afirman, es que esto podría derivar en otros productos o industrias, con implicaciones a perder ventas, inversiones, y reducir empleos. Se habla de 180 mil restaurantes y más de 200 mil comercios que podrían ampararse, porque algunos de ellos no podrían cumplir con la distancia de 10 metros del comercio para fumar. La sentencia es que al dañar a esta industria también se afectan las arcas del país, porque ya no podrían recibir ingresos fiscales. Ya veremos si como dicen crece también el mercado negro del tabaco y la corrupción en aquellos que no pueden ampararse o cumplir con esta nueva normativa.

Sanción por ruido. Y ya que le hablamos de sanciones, resulta que de acuerdo con el Código Reglamentario Municipal (Coremun) de la ciudad de Puebla, los negocios como antros, restaurantes y bares deben tramitar desde ya, la licencia para emitir ruido de manera fija, porque si no lo hacen serán acreedores a sanciones o clausuras de sus negocios. El trámite que, por supuesto tiene un costo de mil 500 pesos, tiene que cumplir con un extenso trámite que es el estudio de ruido perimetral emitido por laboratorios acreditados por la entidad mexicana de acreditación, reporte fotográfico del establecimiento, especificaciones técnicas del sistema de audio, ficha técnica del equipo de audio, así como, ficha técnica del material aislante implementado en el establecimiento; imagine usted este galimatías.

Voz en off. Sí algo le faltaba al vino mexicano era que se decretara un día para respaldar su historia, y aquellos que han dado su vida por llevarlo a los rincones más lejanos del mundo, con reconocimientos por su gran calidad. El 7 de octubre será reconocido como el “Día del Vino Mexicano”. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) es la que ha establecido ese día para hacer saber que México cuenta con potencial para la producción de uva de calidad, al disponer de las condiciones edafológicas y climáticas idóneas para su cultivo, por lo que existe el compromiso de aumentar la superficie sembrada, la producción y las exportaciones…