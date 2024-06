Al Alza, Quejas por Servicio de Telecomunicaciones

Cerca de 7 mil 600 quejas fueron interpuestas en la plataforma “Soy Usuario” durante el primer trimestre del año, en las que Telcel, Telmex y Megacable, en ese orden, encabezaron la lista de las empresas con el mayor número de inconformidades. La telefonía celular fue el servicio del que más se quejaron los usuarios, 57.4%; el segundo fue Internet, 32.1%; con un porcentaje menor le siguió la telefonía fija, 6.6%; y con 3.9%, la televisión de paga. Así lo revela el Primer Informe Estadístico Trimestral que en conjunto elaboran el IFT y la Profeco, del cual se desprende también que, en términos absolutos, los tres estados de la República con más quejas fueron la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco. Sin embargo, a partir del rango de 100 mil habitantes, Querétaro fue la ciudad más denunciada, seguida por la capital del país y después Jalisco.

En la primera, Megacable fue el operador con más quejas, mientras que en las otras dos se hicieron contra Telcel. No obstante, el informe da cuenta que 78.5% de las quejas fueron atendidas y 15.7% seguían en proceso de resolución. Izzi fue la empresa que dio atención a un mayor porcentaje de inconformidades, 95.6%, y además se afianzó por hacerlo en menos tiempo, 2.3 días. Por cada 100 mil líneas o suscriptores, los clientes de la empresa de cable de Grupo Televisa también se quejaron menos frente a sus competidores Megacable, Telmex y Totalplay, en ese orden, por los servicios de telefonía fija e Internet; lo mismo ocurrió por el servicio de televisión de paga, en las que Megacable, seguida de Totalplay recibieron el mayor número de inconformidades dentro de las empresas de triple play. El incremento total de las quejas con relación al cuarto trimestre de 2023 fue de 40.7%; si se comparan los datos mensuales entre el primer trimestre del año pasado y 2024, marzo tuvo el mayor número de inconformidades.

Retos de electromovilidad. En el International Mobility of the Future Summit 2024, celebrado en Monterrey, directivos de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), así como otras organizaciones del sector automotor, discutieron los retos y realidades de la electromovilidad en México. Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, señaló que en los últimos tres años se han vendido sólo 180 mil vehículos ecológicos en el país, mientras que se han legalizado más de tres millones de autos chatarra con más de 20 años de antigüedad; situación que subraya los desafíos que enfrenta el país en la adopción de tecnologías más limpias y sostenibles. No obstante, Alejandro Osorio, de ANPACT, enfatizó que, para avanzar en la transición hacia energías más limpias, es esencial desarrollar la infraestructura de carga, especialmente en los ejes carreteros, pues actualmente no existen electrolineras públicas para vehículos pesados. Para lograr esto es necesario implementar instrumentos financieros que incluyan incentivos fiscales y financiamiento sustentable, pues sólo mediante una colaboración efectiva y la implementación de políticas adecuadas se podrá superar los retos actuales y garantizar un futuro más verde para el sector.

Sistema pluvial. Con el reciente paso de la tormenta tropical Alberto, la firma regiomontana Arca Continental, segunda embotelladora más grande de América Latina, presidida por Jorge H. Santos Reyna y dirigida por Arturo Gutiérrez Hernández, captó más de 420 mil litros de agua mediante 38 “Escuelas de Lluvia”, un programa que se puso en marcha con el propósito de recolectar la máxima cantidad del vital líquido en la temporada de lluvias y en planteles participantes. Mediante esta acción más de 17 mil alumnos podrán aprovechar el recurso en actividades diarias de aquí a lo que resta del 2024, pues lo almacenado equivale a 42 pipas de agua. Sin duda, éste es un logro más en materia de sostenibilidad en las comunidades donde opera. Cabe resaltar que a nivel nacional Arca cuenta con 95 sistemas de captación de agua pluvial instalados, principalmente en las entidades de Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Colima, Aguascalientes, San Luis Potosí y Durango. “Escuelas de Lluvia” jugará un papel clave en su estrategia de seguridad hídrica.

Voz en off. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso una multa de 4 millones 170 mil 311 pesos al Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal y a uno de sus directivos. Esta sanción derivó de la comprobación de que, de manera intencional, negaron injustificadamente el servicio de certificación a productores de mezcal entre febrero de 2018 y agosto de 2021. Además de la multa, el directivo sancionado tendrá prohibido ocupar un cargo similar en cualquier empresa dedicada a la certificación conforme a la NOM-070-SCFI-2016 (NOM Mezcal) durante un periodo de tres años. Estas acciones fueron identificadas como prácticas monopólicas relativas, que consisten en el abuso de una posición dominante en el mercado para desplazar a otras empresas, impedir su libre acceso a los mercados o favorecer indebidamente a una de ellas. Este tipo de conductas son especialmente graves, ya que afectan la competencia y limitan las opciones disponibles para los productores de mezcal, impactando negativamente en la diversidad y calidad del producto disponible para los consumidores…