Apuesta por la sustentabilidad

Graciano Guichard González impulsa la visión sostenible a modo transversal en El Puerto de Liverpool, no lo digo únicamente porque desde hace un par de años se implantó la estrategia correspondiente con miras al 2040, o porque es inminente su ingreso al índice Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, ya que en el sector se escuchan voces sobre el próximo inicio de una nueva alianza.

Según los relatos, el lazo se teje con ChopValue, franquicia que opera en México con el liderazgo de Arturo Katz, personaje que en menos de un año ha instalado un modelo de economía circular que, basado en el reciclaje y las tecnologías de vanguardia, transforma palillos de comida asiática, usualmente arrojados a la basura, en artículos como cubiertas para mesas, tablas para picar, muebles y hasta muros de comercios, por mencionar algunas de las múltiples opciones.

Actualmente, la capacidad de procesamiento es de 100 mil palitos por semana, pero la mira está en triplicar números para el término de 2023; sin olvidar que también hay negociaciones para que nuevos emprendedores se sumen al proyecto con microfábricas en latitudes como Guadalajara, Los Cabos, Tijuana, Puebla, Monterrey y Cancún, entre otras urbes, aunado a que la unión con Liverpool significaría importantes alcances, sobre todo al recordar que la cadena se extiende con 169 almacenes y 28 centros comerciales, por 69 ciudades del país.

Adjudicación sin garantías. La noticia sobre la adjudicación de servicios de estudios de laboratorio y pruebas toxicológicas por parte del Servicio de Protección Federal, de Luis Wertman, a la empresa Central ADN, ha generado interrogantes sobre la transparencia del proceso, ya que no se cumplió con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En el procedimiento de adjudicación restringida se incluyeron a las firmas Laboratorios Clínicos de Mérida, Laboratorios de Análisis Clínicos ADS y Central ADN, pero este proceso fue llevado a cabo en tiempos recortados y sin seguir la normativa adecuada, incluso sin publicar en Compranet. Basta recordar el historial negro de Central ADN, ya que antes de 2023 no existe registro de su participación en algún evento público para realizar servicios de toxicología, y ha sido mencionada en los medios como el “traficante de ADN”, debido a su recepción de información genética pública sin una debida justificación en 2017. Lo que agrava aún más la situación es que el actual proveedor, Laboratorio Químico Clínico Azteca, quien ha servido a la dependencia durante 6 años y cuenta con 35 años de experiencia en el mercado, no fue considerado en la invitación restringida, lo que ha encendido aún más las alertas.

Premio desangelado. Se llevó a cabo el Gran Premio Histórico en su décima primera edición, un evento que aprovecha la efervescencia que, en México, se vive con la Fórmula 1, pero por momentos este se ve rebasado, tropezado, sin el mayor atractivo, y no hablamos de los espectaculares automóviles, sino de su organización, del ambiente, dejando ver también lo elevado de su costo de entrada que no vale la pena para el show que a usted le venden, dejando ver, además, la pobre calidad en su realización.

Este Gran Premio que firma Rafael Ortega Oteo, también presidente del Club de Coleccionistas de Autos Jaguar, viene a menos, incluso celebrando la gran asistencia a esta edición 2023. Ojalá que para sus titulares sea importante hacer de esto un acto interesante, porque, de lo contrario, fracasará, con sólo algunos con la fortuna de llenarse los bolsillos a costa de un engaño automovilístico.

Voz en off. El CEO de Proyecta, Daniel Flores Nava, falleció este fin de semana tras sufrir un accidente aéreo en Veracruz. Esta empresa es relevante porque es de las que está en la lista encargada de la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.