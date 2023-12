Banco Azteca, un banco sólido

Banco Azteca, de Grupo Salinas, es una de las instituciones de banca múltiple más importantes, no sólo en México sino en el planeta. Su prestigio y solidez es de gran relevancia, incluso es considerado uno de los mil bancos más importantes del mundo, de acuerdo con la prestigiada publicación The Banker, que forma parte del grupo editorial de Financial Times.

En ese ranking, debe usted saber, Banco Azteca ocupa el lugar 622, luego de escalar 121 peldaños desde el año anterior. Pero, además, está en la lista de los 25 más importantes de América Latina y el Caribe, como uno de los grandes motores del desarrollo en la región. Hoy en México, las autoridades que regulan la actividad bancaria acreditan la fortaleza y solidez de Banco Azteca. El Panorama de Inclusión Financiera 2023 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores documenta que en 2022 “la mayoría de los créditos fue de la banca múltiple, donde la principal institución dispersora fue Banco Azteca”.

También, un dato interesante es que se ubica como la novena más grande en cuanto a activo total de las 50 existentes, además de ser la que cuenta con más sucursales, 2,032 en México. En el Índice de Capitalización Banca Múltiple de septiembre de 2023, el más reciente publicado también por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco Azteca registra un índice de capitalización de 14.57, ubicándolo en la categoría 1 de alertas tempranas. Esta categoría indica que la institución está suficientemente capitalizada para enfrentar escenarios de pérdidas no esperadas, por lo que no se requieren acciones inmediatas de supervisión con relación a su solvencia.

No pierda usted de vista el “Reporte de Estabilidad Financiera” más reciente, publicado por el Banco de México, que ha destacado que Banco Azteca, junto con todas las instituciones de banca múltiple, ha mantenido un Coeficiente de Cobertura de Liquidez y un Coeficiente de Financiamiento Estable Neto superior a 100% durante el primer trimestre de 2023.

Este reconocimiento refuerza la solidez y estabilidad financiera de Banco Azteca, subrayando su capacidad para asegurar niveles adecuados de liquidez y financiamiento estable, elementos esenciales para la sostenibilidad y confiabilidad en el mercado financiero. Si algo se destaca de este banco es que ha consolidado relaciones duraderas con millones de clientes, jugando un papel fundamental en el fomento del desarrollo y el bienestar en las comunidades donde opera.

Esta sólida trayectoria, no sólo ha contribuido significativamente al crecimiento económico y al progreso social en diversos ámbitos, consolidando así su reputación como un agente clave en el impulso de las áreas en las que tiene presencia. Con todo esto, Banco Azteca es un orgullo para México.

Business Summit 2023. Concluyó el Mexico Business Summit 2023, que reunió a 2,000 participantes para intercambiar perspectivas sobre los retos de la industria. Llama la atención la creciente importancia que los inversionistas dan a los temas de ESG. Según la Encuesta Global de Inversores de PwC, 49% de ellos estaría dispuesto a vender sus acciones si las empresas no abordan seriamente sus compromisos sociales y ambientales. Ése fue el mensaje central del panel “Nueva era para la energía: los criterios ESG cambian el juego”, con la participación de Alfonso Gutiérrez, de EY; Cristina Kessel, de Sempra Infraestructura; Javier Pastorino, de Siemens, y Ana Ludlow, de Engie, entre otros. Cierto: la responsabilidad de empresas energéticas es mayor, pues son clave para cumplir los objetivos de cero emisiones netas para 2050. Y si en 1997 había sólo alrededor de 60 leyes y políticas relacionadas con el cambio climático en todo el mundo, hoy son más de tres mil.

Voz en off. Cemex Ventures, la unidad de capital de riesgo corporativo e innovación abierta de Cemex, anunció su edición 2023 de Leaplab de Cemex Ventures, su programa intensivo de aceleración para startups innovadoras. Lo que quiere Cemex Ventures Leaplab es conectar y ampliar soluciones de startups con alto potencial centradas en resolver desafíos críticos a los que se enfrenta la industria de la construcción.

Este grupo de startups en la segunda edición del Programa de Aceleración Leaplab incluirá a Introid (México), Mixteresting (Austria), Movener (Chile), Verusen (Estados Unidos) y Waterplan (Estados Unidos), cinco startups globales con soluciones relacionadas con la Industria 4.0, electromovilidad, descarbonización y seguridad del agua.

Más de 80 expertos internos y externos en capital de riesgo, emprendimiento y construcción asumirán roles como mentores, líderes de pilotos y oradores expertos, también ayudarán con pruebas y mejoras de soluciones, asesoramiento empresarial, sesiones educativas y construcción de redes.