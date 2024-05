Benelli llega a México

Benelli, la legendaria marca italiana con una rica herencia en la fabricación de motocicletas, llega a México de la mano de Grupo Elektra. Con una trayectoria que se remonta a su fundación en 1911 en Pesaro, Italia, Benelli ha sido sinónimo de pasión, innovación y emoción en cada tramo de carretera. La misión de esta firma del Viejo Continente es diseñar y fabricar motocicletas que encarnan la pasión, la innovación y la emoción, ofreciendo a los entusiastas del motociclismo una experiencia única en cada viaje.

Su visión es convertirse en un referente mundial en el diseño y fabricación de motocicletas premium, manteniendo la autenticidad y el legado centenario de la marca. La finalidad de Benelli es fusionar la artesanía italiana, la pasión por la velocidad y la innovación tecnológica para entregar motocicletas que inspiren y conecten a las personas a través de la emoción de la conducción.

Con este lanzamiento en nuestro país, busca posicionarse como líder en el diseño en el segmento urbano de mediana cilindrada, ofreciendo motocicletas que combinan a la perfección atractivo diseño, deportividad e innovación tecnológica para generar una mayor predisposición de compra y consideración de marca.

Elektra facilitará el acceso a la marca en todo el país, donde en esta operación entra Banco Azteca, que generará créditos especiales para acercar al público a la marca, brindando oportunidades únicas para que los amantes del motociclismo puedan experimentar la pasión pura de Benelli. “Pure Passion Since 1911” (Pasión Pura desde 1911) es lo que imprime esta marca para quienes buscan experiencias emocionantes y de alta calidad en sus motos. Valorando los diseños elegantes y exclusivos, el rendimiento potente y apasionante, la tecnología innovadora en las motocicletas, así como las experiencias de conducción dinámicas y emocionantes.

Desde su fundación en 1911, Benelli ha dejado una huella donde la introducción de la icónica 750 Sei, la primera motocicleta de 6 cilindros en línea, y su adquisición por parte del grupo chino Qianjiang y Keeway en 2005, su historia es testamento de su dedicación a la excelencia y la innovación. Glamour italiano se promete con la artesanía, la pasión y el estilo de vida de ese país, ofreciendo a los motociclistas una experiencia única e inigualable en cada viaje. Interesante apuesta.

Valera inhabilitada vuelve. Vaya sorpresa la que se llevaron las empresas interesadas en participar en la licitación para el suministro de vales de despensa, una de las prestaciones más valoradas por los trabajadores, que emitió Sociedad Hipotecaria Federal, SHF, que comanda Jorge Alberto Mendoza Sánchez. Y es que en la lista de participantes figuran firmas como Intec Medios de Pago, empresa inhabilitada desde julio de 2023 por la Secretaría de la Función Pública, de Roberto Salcedo, tras haber incurrido en malas prácticas. También existe preocupación porque el ganador haya ofrecido en realidad vales electrónicos de restaurante y no de otro producto, ya que otra de las empresas concursantes es Monederos Pay Company, SA DE CV, que se ha caracterizado por no tener, ni la experiencia necesaria en el sector ni tampoco la capacidad financiera para suministrar el servicio, lo cual no es un tema menor, ya que de no cumplir con el contrato estaría violando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin mencionar las afectaciones que esto implicaría a las decenas de trabajadores de la institución bancaria.

Multa a gasolineras. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) le ha jalado las orejas a empresas gasolineras por no hacer saber a la autoridad la perversidad de aliarse afectando al consumidor. Quizá estas compañías sabían que si avisaban a la autoridad recibirían una negativa. La Cofece sustentó que la empresa Servicios Gasolineros de México, S.A. de C.V. (Segamex), realizó dos adquisiciones con montos que superaron los umbrales establecidos en la LFCE (artículo 86, fracción III). En la primera, de 2015, adquirió el control de 14 estaciones de servicio del Grupo de Interés Económico (GIE) conformado, al momento de celebrarse la operación, por Gasolinera Boquilla, S.A. de C.V., Combylub, S.A. de C.V., y Servicio Camionero de Jiménez, S.A. de C.V; mientras en la segunda, de 2017, adquirió el control de dos estaciones de servicio del GIE conformado por Alamillo Promotora e Inmobiliaria, S.A. de C.V., y Gasolinera Mirasierra, S.A. de C.V. El caso penoso en este caso es el de Segamex, porque estaba enterada de lo que tenía que hacer ante la autoridad, por lo que ya sabía cuál era la sanción que recibiría por sus actos.

Voz en off. Sigue la preocupación en Grupo Vasconia que ahora enfrenta desafíos financieros con su primer bono sustentable. El dolor de cabeza es su filial Almexa con el bono sustentable, es VASCONI 22L, cuya tasa de interés aumentará en 25 puntos base debido al incumplimiento de objetivos de desempeño de sustentabilidad relacionados con la intensidad de carbono y la circularidad de producto. El bono fue emitido en junio de 2022, logrando recaudar 512.3 millones de pesos (31 millones de dólares) y tenía un vencimiento en 2025, convirtiéndose en el primer bono sustentable del sector manufacturero en México. Grandes retos vienen para Vasconia que ahora con las manos llenas de temas legales tiene que ir por la mejora de su desempeño financiero y cumplir con los objetivos de sostenibilidad y sobre todo seguir manteniendo la confianza de los inversores…