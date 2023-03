¿Cáñamo o cannabis?

En una declaración conjunta, más de 60 organizaciones de industriales, activistas y asociaciones civiles, están exigiendo a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que revalore su posición, y haga la diferencia entre la cannabis de uso médico, y el cáñamo industrial que se obtiene de la cannabis sativa l., ya que actualmente este organismo público consideró a ambos como dañinos para la salud. Dicho documento está firmado entre otros por César Hank Inzunza, dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES) de Baja California, quien se ha distinguido por su labor en favor de la legalización de la cannabis para uso lúdico, quien señala que ambas plantas son diferentes, con usos distintos, por lo que consideran excesiva y desproporcionada la posición asumida por la Cofepris.

Señalan que se afecta el uso del cáñamo industrial, el cual tiene más de 10 mil aplicaciones y cuyo tamaño de mercado global alcanzará los 10 mil 600 millones de dólares para 2025, según un reporte de la firma Grand View Research. El cáñamo es una planta de la familia de las cannabaceas y desde su genética contiene menos de 0.3 por ciento de THC (Tetrahidrocannabinol, que provoca el efecto psicotrópico). Es diferente a la cannabis, por lo que es usada en la industria textil en la fabricación de cuerdas, papel, elementos aislantes, combustible de motores, pintura y cosméticos. Suple todos los usos de los petroquímicos, el algodón y los maderables. Por ello consideran que la posición asumida por Cofepris es una medida innecesaria, excesiva y desproporcionada, toda vez que provoca afectación absoluta al derecho de sembrar, cultivar y cosechar cáñamo. Veremos si prospera su exigencia, porque el tema podría tomar un tono grave que a ninguna de las partes conviene.

Año de renovación en el INE. Durante las elecciones para cambio de gobernador en Coahuila y el Estado de México, el INE de Lorenzo Córdova se prepara para implementar una nueva manera de ejercer la democracia y sin duda hay que celebrarlo. Se trata de la aplicación de la iniciativa del voto anticipado, propuesta de la consejera Dania Ravel, que permitirá que aquellos ciudadanos que por diversas razones no puedan acudir a las casillas el día de las elecciones, puedan ejercer su derecho al voto. Esta innovadora forma de ejercer la democracia ha sido impulsada por Ravel Cuevas desde hace más de dos años y se planteó luego de observar que hay domicilios en donde no se puede garantizar la accesibilidad de las casillas por no existir una infraestructura adecuada, por ello se habló de esta medida para garantizar que toda la ciudadanía, sin importar si presenta alguna discapacidad o enfermedad, pueda participar en el ejercicio democrático. La prueba piloto se realizó en Aguascalientes y se espera que en las elecciones de 2023, las más de 500 personas registradas hasta el momento puedan ejercer su derecho al voto a través de esta modalidad.

Izzi se robustece. Izzi continúa con su estrategia de robustecer su oferta de contenidos y deportiva en beneficio de sus suscriptores y de los aficionados al deporte extremo, quienes ahora podrán tener acceso al espectacular contenido que ofrece el canal PX Sports. Un canal líder de actividades deportivas extremas en el mundo de habla hispana que transmite programas, eventos y competencias internacionales, como motocross, ciclismo, surfing, skateboard y snowboard, entre otras, ya está disponible en izzitv e izzigo a través de los canales 507 y 901. Desde su televisor o en cualquier dispositivo, los suscriptores podrán seguir de cerca por PX Sports los Juegos Panamericanos de Surf 2023 que se llevarán a cabo en Panamá, las mejores peleas de Artes Marciales Mixtas (MMA) que se disputarán en la LUX Fight League, en la Ciudad de México, o el Campeonato Mundial UIM XCAT de lanchas a motor. Interesante.

Nombramiento en Lamosa. Grupo Lamosa tiene un nuevo integrante en su consejo de administración. Sus accionistas aprobaron designar a Eduardo Garza T. Junco como parte de su círculo más cercano a sus decisiones. Pero la compañía, dedicada a la manufactura y comercialización de revestimientos y adhesivos cerámicos, hizo oficial la salida de Eduardo Garza T. Fernández como consejero de la empresa y miembro del Comité de Auditoría luego de una trayectoria de 11 años en Grupo Lamosa.

Voz en off. Nada bien cayó a los mercados el rechazo de JPMorgan Chase, de Bank of America y Goldman Sachs para adquirir la antigua unidad bancaria de SVB Financial Group, el banco Silicon Valley Bank. Aunque esto lo adelantó The New York Times, ya corrió esta versión por todos los rincones del mundo haciéndola patente. A una semana prácticamente de este descalabro, los reguladores estadounidenses iniciaron un proceso de subasta para la venta de sus activos. La conclusión es que nadie quiere entrarle a este que pareciera un “problemita”, pero que, conforme más información se filtra, más se muestra su gravedad…