Canieti se ampara

A la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), que preside Enrique Yamuni, no le gustó la decisión del gobierno de Guadalajara, de Pablo Lemus Navarro, de reordenar el cableado vía terrestre que implicaría la participación de todos los involucrados, gobierno y empresarios que hoy hacen uso de ese espacio para ofrecer sus servicios.

El asunto que incomoda es que podrían verse afectados usuarios por una mala planeación, pero incluso ya hasta se han tenido que ir sobre el amparo. ¿De quién será la responsabilidad al momento de la afectación que esta decisión provoque?, claro está que en la Canieti no están informados sobre lo que sucede hasta que ya ha subido de tono el asunto, incluso también culpa de la gestión de Lemus Navarro, donde no es la primera vez que se ve envuelto en un problema por las malas decisiones que se toman desde su oficina.

Ratificación en Banxico. Mientras le llega la carta a Gerardo Esquivel sobre si es ratificado o no como subgobernador del Banco de México (Banxico) por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, él sigue en lo suyo, por lo que sigue opinando sobre el acontecer de la economía nacional, así que en un episodio del podcast Norte Económico de Grupo Financiero Banorte, explica que, a pesar de que se prevé una tendencia a la baja en la inflación, no será muy notoria sino hasta 2023, además analiza la trayectoria de la inflación en México, rematando con su opinión con respecto al comportamiento de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esquivel cumple su mandato el 31 de diciembre y la especulación que gira en su entorno no ha afectado al propio Banxico, mercado bursátil y otros asuntos donde se pudiera especular sobre su presencia en la 4T, pero incluso la propuesta de relevo dejará descansar en estos días de asueto al Ejecutivo federal, porque lo que se sabe es que en la Secretaría de Hacienda, ya está en el escritorio de Rogelio Ramirez de la O el desenlace de esta trama que inició con la candidatura de México al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Concesión aeroportuaria. El Gobierno federal ha otorgado al recién creado Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano el título de concesión para operar, administrar y explotar el Aeropuerto Internacional de Tepic. Es un punto clave para la economía del país, y estratégico para las inversiones que se planean en el futuro, así que se busca ampliar y modernizar esta infraestructura. Esta concesión tendrá una vigencia de 45 años y se podría extender de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Aeropuertos.

Alerta Cenace. Hay que poner mucha atención a lo que está sucediendo en el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que declaró Estado Operativo de Emergencia en el Sistema Interconectado Nacional, debido a que en los escenarios de planeación operativa se prevé la falta de disponibilidad de gas natural. Los frentes fríos que pueden provocar un escenario como en febrero de 2021 cuando un vórtice polar congeló prácticamente Texas, Estados Unidos, afectando la disponibilidad de gas natural en México, así que el tema no es menor y se está a tiempo de un nuevo escenario que se vea como catastrófico.

Voz en off . Quien piense que las criptomonedas desaparecerán se equivocan. Momentos complicados y de reajuste se seguirán viviendo pero desaparecer nunca, de eso estamos seguros, lo que sí seguiremos viendo es quienes busquen poner reglas claras para su operación incluso globalizarlas, pero mientras eso sucede el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue puesto en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares, la cual será garantizada, en parte, por la casa de sus padres en California. Es parte del acuerdo, Bankman-Fried cumplirá arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California, y tendrá que llevar un dispositivo de vigilancia. Así que este caso debe servir para impulsar la solidez y operación de las monedas virtuales…