Condenan a Actinver

El conflicto entre Actinver, de Héctor Madero Rivero, y Rafael Zaga Tawil, sigue escalando. El Juez 73° Civil de la CDMX sobreseyó el amparo que el grupo interpuso para evitar reservar mil millones de pesos en su contabilidad, y así hacer frente a la potencial condena por un mil 100 millones de pesos, decretada el 14 de diciembre del 2022 en su contra en favor de Rafael Zaga Tawil.

No hace mucho le comentamos que Actinver rechazaba que existieran medidas cautelares en su contra, luego de supuestamente estar impuestas por un juzgado como parte de la demanda interpuesta por el empresario Rafael Zaga Tawil. Se adelantaba en su momento que un empresario, propietario de Telra Realty, inició un procedimiento en contra del grupo financiero, pero el juez a cargo del caso suspendió a la representación legal de Zaga, además del sobreseimiento de las medidas solicitadas.

A Actinver se le reclama responsabilidad civil, responsabilidad fiduciaria, daños y perjuicios, indemnización por daños punitivos, entre otros conceptos, por un monto que no podría ser inferior a mil millones de pesos, de ahí la suma comentada. Además de que tenia que registrar en su contabilidad la contingencia que representa dicha responsabilidad y debía constituir una reserva técnica para afrontar la contingencia de la cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ya había sido notificada. Incluso para darle más contexto sobre el asunto, la demanda se debe porque Zaga Tawil asegura que de forma unilateral le suspendieron sus facultades para representar al Fideicomiso 3201 que se encontraba en dicha institución, y que se encontraba en conflicto con los El-Mann Arazi; es por ello que Actinver incurrió en responsabilidad frente al denunciante (Zaga Tawil), quien es el Fideicomitente y Fideicomisario del Fideicomiso 3201, motivo por el cual fueron solicitadas, y decretadas, sendas medidas cautelares.

Pero además Actinver hace unos meses había informado a través de un evento relevante que la información en medios de comunicación sobre uno de sus consejeros independientes, André El-Mann Arazi, no representaba impacto ni afectación alguna con las actividades de la institución; sin embargo, ya Zaga Tawil estaba logrando congelar en estos momentos mil millones de pesos al banco, debido a que favorecieron al consejero que está en conflicto con el demandante, el presente los alcanzó. En caso de que éste último gane el proceso legal emprendido, representará un fuerte golpe para la institución, pero también a nivel reputacional para la asociación.

Pero incluso las Medidas Prejudiciales fueron notificadas a Actinver el 12 de julio de 2022 y contó con un plazo de 3 días para cumplir con esa orden judicial. Sin embargo, Actinver la desacató. Fue hasta el 29 de mayo del 2022 que presentó una demanda de amparo en contra de las Medidas Prejudiciales, el cual fue admitido a trámite por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, bajo el expediente 1191/2022. La fortuna le sonrió a Actinver el 1 de agosto de 2022 donde el juez le concedió una suspensión provisional precisándose expresamente que la suspensión fue para el efecto que “en caso de que aún no se haya constituido la reserva técnica contable de por lo menos mil millones de pesos” ésta no se exija.

Pero, como le adelantábamos, ese juicio de amparo promovido por Actinver fue sobreseído en definitiva el 21 de abril de 2023 (Anexo 2). Por eso las Medidas Prejudiciales volvieron a ser eficaces y exigibles a Actinver. Los cercanos conocedores del caso nos afirman que a pesar del sobreseimiento, Actinver está ocultando deliberadamente este revés judicial al público inversionista representando un flagrante incumplimiento a un mandato judicial y a la Norma de Información Financiera “Provisiones, contingencias y compromisos” NIF C9, publicada por el Banco de México, que le impone la obligación a Actinver de revelar la existencia de un pasivo contingente. Pero no es el fin de Actinver, porque la sentencia dictada en el Juicio Oral aún no ha causado ejecutoria, pues aún se encuentra en trámite un amparo directo promovido por Actinver; sin embargo, la simple emisión de dicha condena -aunque aún no se encuentre firme- demuestra la necesidad que Actinver cumpla con las Medidas Prejudiciales que consisten en la constitución de la reserva técnica contable para hacer frente a esa importante contingencia, pues sólo de esa manera se da certeza a sus acreedores, accionistas y al público inversionista en general. Actinver es subsidiaria de una empresa que cotiza en el mercado bursátil: Corporación Actinver, S.A.B. de C.V.

La conclusión además es que existe un juicio de amparo, el amparo contra la sentencia dictada el 14 de diciembre del 2022 es una cosa y, el proceso legal para pedir medidas cautelares es otra. A esta historia aún le faltan muchos capítulos de los que habrá de seguir atentos.

Voz en off. Coca-Cola va a invertir 260 millones de pesos para la construcción y habilitación de 15 centros y plantas de acopio de PetStar, distribuidos a lo largo del país, para su plan de 2023. Y como parte de esta inversión, se destinaron 97 millones de pesos para fortalecer la presencia de PetStar en la península de Baja California, incluyendo usted recuerda la inauguración de una planta de acopio en Tijuana, Baja California. La exclusiva es que va por inauguraciones en Pachuca, Monterrey, Puerto Vallarta y la Península de Yucatán para sus proyectos de Coca-Cola de recolectar y reciclar el 100% de los envases puestos en el mercado para 2030…