Consolida Grupo México adquisición de Ferrobuque

Se trata del capital de las empresas que dan el servicio de transportación marítima de vagones ferroviarios entre el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, en México, y Mobile, Alabama, en Estados Unidos, conocido como Ferrobuque. En reciente conferencia telefónica con inversionistas, Grupo México Transportes (GMXT) compartió detalles significativos sobre su adquisición del 60 por ciento de los intereses en estas compañías.

La decisión estratégica posiciona de manera destacada al sureste de México como un cruce fronterizo clave, ofreciendo notables ventajas en tiempos de tránsito y costos logísticos. La inversión de GMXT no sólo fortalece su presencia en la región, sino que también potencia el Corredor del Istmo, respaldado por el impulso del Gobierno federal. Lo relevante del asunto es que este corredor se presenta como un punto de conexión con Estados Unidos, rivalizando en competitividad y conveniencia con Tijuana o Ciudad Juárez.

Un tema clave además de esta adquisición, es la conexión directa del Ferrobuque con los servicios ferroviarios de Norfolk Southern, CSX y Canadian National, asegurando una conectividad total con todos los trenes Clase 1 de Norteamérica. Esta ampliación de la red ferroviaria de GMXT se traduce en mayores posibilidades y eficiencia para el transporte de mercancías.

La relevancia de lo que se dijo ahí, es que GMXT adelantó que está dispuesta a explorar el servicio ferroviario de transporte de pasajeros, y confirmó que, con el Gobierno, está llevando a cabo estudios y evaluaciones técnicas para analizar la viabilidad de esta iniciativa. La entrega de un documento complementario refuerza su compromiso en este asunto, indicando un paso estratégico hacia la diversificación de sus servicios y la expansión de su presencia en el mercado del transporte.

Net ZERO Hutchison. Hutchison Ports, bajo la dirección de Jorge Magno Lecona en América Latina y el Caribe, ha alcanzado un hito en modernización y sostenibilidad al incorporar tres grúas eléctricas RTG a su Terminal de Contenedores de Lázaro Cárdenas. Esta inversión de 80 millones de pesos, programada para operar en marzo de 2024, promete impulsar la eficiencia portuaria. El desembarco de las grúas, el 29 de enero a bordo del buque Zhen Hua 28, no sólo representa una inversión estratégica, sino que también aumenta la capacidad de movimiento, manejando hasta 80,000 TEUs anuales por grúa. Este paso está alineado con la visión global de Hutchison Ports, priorizando el uso de equipos verdes. En este sentido, el 90% de sus RTG son eléctricas y el 10% híbridas, reflejando su compromiso ambiental. La empresa tiene la ambiciosa meta de reducir las emisiones de CO2 en un 45% para 2030, con una proyección aún más significativa del 90% para 2050. Esta transición hacia fuentes de energía limpia es parte integral de su estrategia NET ZERO.

La huelga en Audi. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, se dice confiado en que pronto la compañía automotriz alemana Audi, logre un acuerdo para finalizar la huelga en su planta en el estado de Puebla.

Lo delicado del asunto llegó hasta Palacio Nacional, donde hay ejecutivos de la automotriz que hoy son un impedimento para darle solución al asunto. Se señala a Jacobo Issa Villa, vicepresidente de Recursos de Audi México, al cual el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi), lo acusa de entorpecer acuerdos, alegando prepotencia, represión e intimidación, lo que ha obstaculizado la revisión contractual. Del Sitaudi nos afirman que hay disposición para reanudar diálogos salariales, pero exige la ausencia de Issa Villa en las negociaciones. César Orta Briones, líder del sindicato, ya se acercó dicen a los ejecutivos de alto nivel, solicitando la intervención de Audi AG y la presencia de Christoph Herzing en las discusiones. Ya veremos si prospera la demanda de incremento que es del 15.5%, mientras que la última oferta de la empresa fue del 6.5 por ciento.

Voz en off. Grupo Modelo confirmó la incorporación de Daniel Cocenzo como su nuevo presidente. El enfoque que traerá es liderar y expandir la categoría de cerveza, digitalizar el ecosistema y optimizar el negocio, reafirmando el liderazgo de Grupo Modelo en la industria cervecera en México y a nivel mundial. La compañía destaca la fortaleza de sus marcas, su enfoque en los consumidores y su liderazgo en innovación y transformación digital, donde México ha sido fundamental para el crecimiento global del negocio de AB InBev, propietaria de Modelo.