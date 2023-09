A debate, regulación de profesionales inmobiliarios

De delicado se califica lo que están haciendo los senadores de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República; en una carta la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), que preside Ignacio Lacunza Magaña, está alzando la voz respecto a la iniciativa de reforma presentada por la legisladora Olga Sánchez Cordero que adiciona la fracción VI al artículo 121 Constitucional en Materia de Función Notarial.

En ella se expresa la preocupación de este gremio y argumentos en contra de la inclusión de la palabra profesional inmobiliario dentro de la propuesta, ya que se quiere evitar que se les excluya de toda intermediación inmobiliaria, porque trasgrede el orden jurídico mexicano y se pone en riesgo la imparcialidad que debe existir en la función notarial.

La AMPI hace hincapié en que la reforma propuesta no ha sido consensuada con el sector inmobiliario y podría tener implicaciones negativas en la equidad y el acceso a vivienda digna. Además, se destaca la importancia de incluir a los profesionales inmobiliarios en el diálogo y debate sobre esta reforma, en busca de una iniciativa más inclusiva y socialmente responsable. También señala que esto no significa de modo alguno que la asociación esté en contra de que se reforme la Constitución para regular la actividad notarial en beneficio de la certeza jurídica y la protección del patrimonio de las familias mexicanas; sin embargo, considera que existen puntos de vista que deben ser escuchados y de ser procedentes atendidos por ser legítimos sus reclamos.

Van por pedir a los senadores integrantes de las comisiones que, en términos del numeral uno del artículo 184 del Reglamento del Senado de la República, la AMPI sea convocada a audiencias públicas o reuniones para manifestar el punto de vista de esta asociación, donde también se pide continuar el diálogo constructivo y respetuoso con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, para dejar en claro que los profesionales inmobiliarios y notarios trabajan de la mano de manera respetuosa y profesional, entendiendo que el agregar el término profesional inmobiliario a tal iniciativa no forma parte de la propuesta de dicho colegio, como nos ha sido manifestado. Ya veremos qué les responden, pero afirman que, de ser necesario, la AMPI acudirá a la Cámara de Diputados y a los congresos locales a solicitar ser escuchados para que no se apruebe la reforma en los términos planteados que en nada abona a la vida democrática en el país.

Iberia, mal. No gustó absolutamente nada lo que en este espacio se comentó de las empresas españolas, sobre todo a la aerolínea Iberia, que dice que en Profeco tienen “estrellita” de excelencia, pero el hecho de que no estén ahí no significa que no existan. Ya le comentaremos más de sus problemáticas, llámese plataforma de Internet, devolución de dinero de reservas canceladas o promesas no cumplidas; y aunque les incomode su especialidad, pérdida de equipaje, o ¿ya olvidó cuando el vuelo 6406 de Iberia, con ruta de la Ciudad de México a Madrid, llegó sin una sola maleta a su destino?, por mencionar sólo uno. Quizá debieran contratar a una empresa en manejo de crisis, porque queda clara que su área de comunicación queda rebasada y le falta profesionalizarse, demostrando su falta de experiencia y su ignorancia al no conocer la empresa para la que trabajan. Los medios de comunicación llámese radio, televisión y periódicos impresos, han transformado el rumbo de naciones en el mundo, al develar abuso de poder políticos, empresas y empresarios, así que, aquí seguimos y seguiremos haciendo lo que les gusta, periodismo.

Voz en off. AI27, que se dedica a la seguridad del transporte de carga, anunció un patrocinio en la categoría NASCAR, con el fin de promover el manejo seguro. La piloto Andrea Lozano, promesa del automovilismo mexicano, es la que tiene el respaldo de la compañía para hacerse presente en ese negocio para lograr un México más seguro.