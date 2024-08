Los delicados pendientes de Heineken

La situación con Heineken México y los productores de cebada aún es preocupante. Mientras que Grupo Modelo ya firmó un acuerdo con los productores para establecer el precio de compra de la cebada en 8,252 pesos por tonelada, Heineken, bajo la dirección de Guillaume Duverdier, aún no ha concretado un pacto similar. Esta falta de compromiso ha llevado a acusaciones de que la empresa compra cebada a precios muy bajos, lo que sin duda perjudica a los productores del Bajío y Sonora. En abril pasado, Heineken canceló una reunión crucial con los cebaderos, sin proponer una nueva fecha, lo que solo ha exacerbado la incertidumbre en el sector. La realidad es que Heineken ha sido señalada por comprar cebada a un precio de 5,600 pesos por tonelada, significativamente por debajo del acuerdo alcanzado con otro Grupo cervecero.

Esta diferencia de más de 2,600 pesos por tonelada representa un duro golpe para los productores, quienes ya enfrentan márgenes de ganancia reducidos y crecientes costos de producción. El presidente del Sistema Producto Cebada, Ricardo Canales del Razo, ha instado a los productores a no vender su grano hasta que se negocien correctamente los precios, pero muchos, engañados por promesas no cumplidas, han cedido ante la presión económica. Además de los precios bajos, Heineken ha sido acusada de vender supuesta semilla certificada que no cumple con los estándares esperados, lo que reduce considerablemente la superficie de plantación. La cancelación de contratos a productores desde 2023 y la imposición de precios sin negociar han generado un ambiente de desconfianza y frustración entre los agricultores. La falta de transparencia y la postura dominante de Heineken en las negociaciones solo agravan la situación.

Otra empresa del sector ha mostrado una disposición a negociar y respetar la metodología basada en los costos de producción y rendimiento, para lograr un acuerdo en un solo día. De acuerdo con los cebaderos, este enfoque ha permitido establecer un precio justo y volúmenes de compra que brindan estabilidad a los productores. La diferencia en la actitud y compromiso entre las dos cerveceras es evidente y destaca la necesidad de que Heineken adopte una postura más responsable y transparente. La falta de compromiso de Heineken no solo afecta a los productores de cebada, sino también a la economía local de las regiones agrícolas. Los mismos agricultores señalan que la incertidumbre en los precios y contratos impacta directamente en su capacidad para planificar y mantener sus operaciones, lo que sin duda afecta a miles de familias que dependen de esta actividad. Es imperativo que Heineken reconsidere su posición y establezca un acuerdo justo y equitativo con los productores de cebada. Además, en un contexto de creciente escasez de agua y desafíos agrícolas, las grandes empresas tienen la responsabilidad de apoyar a los productores locales y contribuir a la sostenibilidad del sector.

Mujeres en Plástico. La participación de la mujer en los sectores productivos es esencial para el desarrollo económico y social de cualquier país, su inclusión en la fuerza laboral además de promover la igualdad de género, impulsa el crecimiento económico, en este escenario la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside Marlene Fragoso, alista su primer Encuentro de Mujeres de la industria del plástico.

El evento a realizarse el 8 de agosto abordará el reto de las mujeres en la industria, misma que representa el 3.1 del PIB manufacturero al conglomerar a más de 5 mil 200 empresas. Datos del INEGI, al frente de Graciela Márquez, revelan un incremento en la participación de la mujer en las industrias manufactureras al pasar del 35.7% en 2021 al 36.3% en 2022. El organismo que representa al sector, también celebrará su Convención nacional anual del 5 al 8 de septiembre en Villahermosa, Tabasco.

El Depredador Danone. Parece que las acusaciones en contra de Bonafont, filial de Grupo Danone que dirige Silvia Dávila, y su manejo del agua en Puebla no se terminan. Lo comento porque pobladores han utilizado las redes sociales para denunciar irregularidades. En abril pasado, el usuario @Piwi Oficial acusó al presidente municipal de Coronango, Puebla de vender agua a Bonafont por 312 millones de pesos, lo que ha provocado una grave escasez de agua en la región y lo que provocó que habitantes de San Miguel Xoxtla, Santa María Coronango y Tlaltenango bloquearan la autopista México-Puebla para exigir el cese de esta sobreexplotación. Y esta no es la primera vez que la empresa es acusada de acaparar el vital líquido, pues en febrero de 2022, la planta de Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla fue tomada por comunidades indígenas que denunciaban la extracción indiscriminada de agua. Luego, la Guardia Nacional recuperó el inmueble para la compañía, quien asegura que actualmente funciona únicamente como centro de distribución. No obstante, activistas aseguran que Bonafont aún extrae 15 mil millones de litros de agua al año, lo que sin duda incrementa la incesante sequía y el saqueo en la región.

Voz en Off. Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha enfrentado diversas críticas y desafíos durante su gestión. Un punto central de análisis es la gestión de la deuda de la empresa, que sigue siendo una de las más endeudadas a nivel mundial. Los críticos argumentan que bajo el liderazgo de Romero, la salud financiera de Pemex no ha mejorado significativamente, ya que la empresa continúa dependiendo de rescates y ayudas financieras del gobierno para poder pagar su deuda. Además, Pemex ha reportado pérdidas considerables en los últimos años, lo que ha generado preocupaciones sobre su rentabilidad y eficiencia operativa. La compañía productiva del estado, también ha sido cuestionada por su capacidad para aumentar la producción y reducir los costos operativos, elementos cruciales para mejorar su competitividad en el mercado internacional….