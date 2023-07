El dirigente sindical surrealista

En México, un dirigente sindical puede obtener un laudo laboral favorable a sus agremiados en la resolución de una huelga y, sin embargo, ordenar impugnarlo, aunque usted no lo crea. Pero esta escena propia del surrealismo tiene como artífice al “flamante senador” y siempre conflictivo Napoleón Gómez Urrutia, cuyo sindicato obtuvo, en semanas pasadas, un laudo favorable de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que resolvía el expediente de huelga de la mina San Martín, operada por una filial de Grupo México en Sombrerete, Zacatecas.

Ni Salvador Dalí daría crédito a esto que sucede en México, al que prometió no volver: “no soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas”. Usted recordará que esa unidad minera estuvo en huelga más de 11 años por órdenes giradas en el 2007 por el propio Gómez Urrutia, como represalia ante las demandas que interpusieron en su contra exmineros de Cananea, debido al adeudo de 55 millones de dólares que. hasta la fecha. no les ha pagado, y que acumula ya actualizaciones e intereses millonarios.

En el 2018, sin embargo, el dirigente perdió a la mayoría de los trabajadores de la mina San Martín, quienes votaron por separarse de su organización sindical y regresar a sus labores, con el pleno reconocimiento de las autoridades laborales. Desde entonces, la mina, tras ser reconstruida de la destrucción realizada por los huelguistas y que opera con plena normalidad, ha sido objeto, según la propia empresa, de inversiones por más de 105 millones de dólares y es generadora de mil 300 empleos.

El 9 de junio, el expediente del 2007 fue resuelto, finalmente, por la Junta, la cual ordenó el regreso a las labores también de los mineros aún afiliados al sindicato de Gómez Urrutia y el pago de sus salarios.

Este fallo fue insólitamente repudiado por el hoy senador, quien ordenó la presentación de un juicio de amparo para combatirlo. El amparo, ingresado el pasado viernes 30 de junio, tiene como causa la que Gómez Urrutia necesita, mediante el alargamiento de conflictos laborales como el de Zacatecas, generar distractores y presiones que le permitan seguir eludiendo el pago de su adeudo y, a punto de acabarse su periodo como senador, obtener una nueva posición política que le otorgue fuero ante eventuales actos de autoridad en su contra. Una vez más Napoleón no duda en echar mano del bienestar y el patrimonio de los mineros afiliados al sindicato, cuya dirigencia heredó de su padre, todo sea por avanzar en su agenda de intereses económicos y políticos. Falta ver si la paciencia de los mineros afectados por esta decisión y el manto protector de quienes aún le creen en la 4T le alcanzan para salir bien librado de esta nueva y paradójica arbitrariedad.

Herramienta a Pymes. Con un panorama de más de 4 millones de pequeñas y medianas empresas (Pymes) en México, según los últimos datos del Inegi, Nacional Financiera (Nafin) lanzó una nueva herramienta para facilitar el acceso al financiamiento a través de su red de intermediarios financieros, cuya finalidad es fortalecer la inclusión financiera. Va encaminada a un doble objetivo, ya que quiere cumplir la misión de apoyar y fomentar el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, mientras que la banca comercial puede ampliar su base de clientes. Con ello se logra aumentar la inclusión financiera a medida que más Pymes accedan a un crédito. Nafin va a evaluar ciertos criterios básicos, como que la empresa esté legalmente establecida, que pueda presentar estados financieros y de cuenta y que tenga un buen historial crediticio y, al menos, uno o dos años de operación.

Reconocimiento Microsoft. Microsoft Corp dio a conocer los ganadores del premio Microsoft Partner of the Year 2023, que reconoce a socios globales que apoyan a los clientes en su transformación digital. Territorium, empresa mexicana que desarrolló una plataforma multimodal de exámenes de admisión vía remota para distintas instituciones educativas en México y el mundo, fue uno de los galardonados en la categoría Industry Awards, con subcategoría Educación en la región Latinoamérica.

Voz en off. No pierda de vista la reunión que se dará entre la ministra de Comercio de Canadá, Mary Ng; la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y la secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, en Cancún, para la tercera reunión de la Comisión de Libre Comercio del acuerdo comercial entres esas tres naciones, el T-MEC. Los temas más álgidos y que sacarán chispas es maíz transgénico, donde apenas México impuso más aranceles al “maíz no blanco”, y el tema del cambio climático…