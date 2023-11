Empresa irregular operará vales en Cofece

No se explica cómo la Cofece, que encabeza Andrea Marván Saltiel, determinó que la ganadora de la licitación No. 41100100-LP23-23 para la proveeduría de tarjetas electrónicas de vales de despensa para sus empleados —un contrato de alrededor de 20 millones de pesos— sea una empresa que arrastra demandas de fraude, inhabilitaciones y no cumpla con los mínimos requisitos de las autoridades para operar.

Hablamos de INTEC Medios de Pago, de Héctor Fabián Anaya, que fue inhabilitada en 2019 por el Gobierno de Zapopan tras haber sido la responsable de las cuentas congeladas de más de 3 mil trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara, a quienes también les aparecieron cargos no reconocidos y que derivó en una demanda colectiva por más de 30 millones de pesos.

Por si fuera poco, tampoco cuenta con el aval del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que encabeza Antonio Martínez Dagnino. Todo ello era de conocimiento de los responsables de la evaluación de las propuestas, tanto de Leopoldo Rubio Fernández, quien encabeza la coordinación general de Operación de Recursos Humanos, de Angélica Rosalía Méndez Valverde, quien es la responsable de la evaluación de la documentación legal administrativa y económica, así como del jefe de ambos: Mario Alberto Fósil Ortega, director general de Administración. Pero poco les importó. Las cosas en la Cofece hace mucho que dejaron de funcionar bien, incluso con su deficiente, problemática, y minúscula oficina de Comunicación Social que funciona con una estrategia anual obsoleta basada en cinco páginas.

Crecimiento Waldo’s. Waldo’s Dólar Mart de México contrató un crédito sindicado por 215 millones de dólares para financiar su plan de expansión en nuestro país. Hoy, aunque su esquema de negocio y nombre es conocido, no hay consolidación en tiendas, por ello, su proyección es cerrar el 2023 con 800 tiendas sólidas con el deseo de tener mil en los próximos años en todo el país.

Capstone Advisors fue el que actuó como asesor financiero y agente estructurador de esta operación de Waldo’s, para que ahora esta empresa originaria de Estados Unidos llegue a 90 millones de clientes en los 32 estados de nuestro país, teniendo hasta ahora donde se sabe a Mark Davis, Rafael Garza, Robin French y los hermanos Rodolfo Padilla y Gabriel Padilla como socios mexicanos en Waldo’s.

Seguridad, prioridad. Las palabras dichas por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, en el foro organizado por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), tenga seguro que llegarán a Palacio Nacional, porque son claves para que México mantenga el ritmo de crecimiento económico en los próximos años. Estado de derecho, infraestructura de vanguardia, seguridad pública y competencia laboral, son lo que desean los inversionistas para seguir apostando por nuestro país. Lo que se escuchó ahí entre los asistentes, es que más allá de la oportunidad del nearshoring, no debe perderse de vista en que se sigue defendiendo la continuidad de un proyecto de transformación, que seguramente irá sobre el mismo camino de los últimos años, por ello piden no romantizar sobre promesas políticas que quizá no se puedan cumplir.

Voz en off. Rappi se aventura a poner en marcha un servicio de entrega a domicilio llamado “Turbo Restaurantes”, con el cual promete entregar pedidos de comida rápida en 10 minutos. Ojalá que esta plataforma haya pensado muy bien en este esquema de negocio porque, sin duda, sus repartidores corren mucho riesgo por cumplir con esa promesa y hasta no hace mucho demandaban más capacitación y mejores comisiones por su trabajo y, ojo, porque en esto mencionan que sus aliados serán McDonald’s, KFC, Little Caesars y La Casa de Toño, entre otros.