La estrategia de Netflix en México

A nivel mundial, a Netflix no le ha funcionado muy bien el plan del cargo adicional a los usuarios que deseen compartir su cuenta con personas en otro domicilio. Su estrategia hoy la pone en marcha en México y otras naciones en las que pretende implementar esto que inició como estrategia para fortalecer sus ingresos, porque si bien a inicios de año presumieron haberlos fortalecido, el 2022 fue uno de sus años más complejos pensando que el fin de la pandemia empezaba afectar sus ingresos.

Crecimiento desigual y volátil es lo que ha vivido, eso sin mencionar que después de ser la número uno en streaming, Disney le dio una lección de cómo tener la corona en este negocio. Así que hoy en México emprende una estrategia sin la comprensión de lo que vendrá para ellos, sin entender la idiosincrasia de los mexicanos que apostarán por la cancelación de cuentas, porque muchos de sus clientes en nuestro país van por la relevancia de uno o dos contenidos que los atrapan, exigiendo calidad que hoy Netflix no puede dar, incluso teniendo esta plataforma en pausa intermitente porque hoy han regresado a la televisión abierta mexicana.

Así que aún continúa buscando revivir la gloria que los vio crecer, donde desde su oficina de finanzas continúan generando reembolsos para aquellos que apostaron a sus contenidos con publicidad, con resultado mediocre, contrario a lo que medianamente les ha funcionado a plataformas como Pluto o Tubi, y ya no recordar el fracaso que resultó Ruido de fondo, una adaptación de la novela de Don DeLillo con un costo estimado de 100 millones de dólares con rumores de que el presupuesto se había disparado hasta los 140 millones.

Las plataformas streaming iniciaron como una alternativa a la televisión por cable y su principal distintivo era que no tenían publicidad. Ya veremos cómo tratan los mexicanos a Netflix, pero poner en su catálogo películas como Viva México de Luis Estrada, no hará que permanezcan como sus clientes al no sentirse cómodos con su nueva estrategia de negocios.

Resucitan a empresario. Daniel Araf Hop continúa desenterrando cadáveres de su oscuro pasado empresarial, que dejan al descubierto una red de fraudes y engaños a través de sus compañías Amaneceres del Pacífico SA de CV y Atardeceres del Pacífico SA de CV. Y es que no sólo dio garantías por duplicado a BBVA y Crédito Real, por unos créditos millonarios, sino que ahora se revela que intentó defraudar vendiendo y poniendo como garantía propiedades de las que no era el verdadero propietario.

Entre estas propiedades se encontraban una serie de lotes en Tulum, los cuales se suponía que estaban bajo resguardo administrativo debido a problemas ambientales y habían sido expropiados por el Gobierno.

Sin embargo, Araf había logrado gravarlos utilizando duplicidad de folios, en un audaz intento de obtener ganancias ilegítimas.

El empresario también intentó llevar a cabo este engaño con diversos departamentos en Bosques de las Lomas, propiedad de familiares cercanos, pero no habría podido obtener luz verde para llevar a cabo estas transacciones fraudulentas.

Voz en off. Coppel sigue apostando por sus inversiones inmobiliarias, por ello Grupo Coppel va este año por consolidar esos inmuebles que le representan ingresos importantes, de ahí que hoy presume la rehabilitación y reapertura de su tienda emblemática Salto del Agua, que durante la historia del Centro Histórico de la Ciudad de México ha sido un símbolo del comercio de enseres electrodomésticos, muebles y línea blanca. Realizó una inversión superior a 144 millones de pesos, para reconstrucción de este icónico establecimiento, el cual fue demolido debido al daño ocasionado por el sismo del 19 de septiembre de 2017….